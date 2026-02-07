Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo Real Valladolid-Castellón: los albinegros buscan una victoria que les aúpe al liderato

El conjunto 'orellut' lleva tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria como visitante y quiere romper esa dinámica con un triunfo en el José Zorrilla (14:00 horas)

El Real Valladolid-Castellón, en directo

Castellón

Dormir en el primer puesto. Ese es el premio que se pueden llevar la plantilla y aficionados del CD Castellón si consiguen vencer al Real Valladolid en el José Zorrilla (14:00 horas). No será una tarea sencilla puesto que los albinegros no han podido regresar con los tres puntos a la ciudad de La Plana en sus tres últimas salidas (Cádiz, Granada y Zaragoza). Para el encuentro Pablo Hernández no podrá contar con dos de sus futbolistas, Brignani y Mellot, por acumulación de tarjetas, además del lesionado Douglas Aurélio.

El Real Valladolid, por contra, llega a solamente un punto de los puestos de descenso y con una dinámica desastrosa en la que solamente han podido sumar una victoria de los últimos siete partidos que ha disputado. Además, la afición del conjunto pucelano está muy descontenta con la gestión de la propiedad y se está viviendo un clima de tensión que perjudica al cuadro vallisoletano y del que podría beneficiarse el Castellón.

Puedes seguir el minuto a minuto del partido en Mediterráneo.

