Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CastellónCanción Magdalena 2026Muere Jacinto HerediaCorredor MediterráneoAgenda del fin de semana
instagramlinkedin

Ismael Fadel, del filial, cierra la convocatoria del CD Castellón para visitar al Real Valladolid

En el caso de David Sellés jugará con el filial 'orellut' este domingo en el campo de la SD Ibiza

Ismael Fadel viaja con el primer equipo para cerrar la convocatoria.

Ismael Fadel viaja con el primer equipo para cerrar la convocatoria. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

Se despejaron todas las dudas y el joven central Ismael Fadel será el que completará la convocatoria del CD Castellón para el partido de este domingo contra el Real Valladolid en Nuevo Zorrilla (14.00 horas). El otro chaval del filial que entrenó toda la semana a las órdenes de Pablo Hernández, el también central David Sellés este domingo se entrenó con el CD Castellón B y jugará este domingo contra la SD Ibiza IP en el campo Can Misses 3 (11.30 horas).

Ismael Fadel viajará con el primer equipo a Valladolid.

Ismael Fadel viajará con el primer equipo a Valladolid. / Juan Francisco Roca

Ismael Fadel, un joven defensa central que está a caballo entre el filial y el primer equipo será el que completará la convocatoria del primer equipo de cara al partido de este domingo contra el Real Valladolid en la capital pucelana. Llegó al CD Castellón en enero se incorporó al filial y jugó los 90 minutos tanto contra el Lleida Atlètic, Reus FC Reddis y Atlético Baleares. Llegó procedente del Yeclano, del grupo 5 de Segunda Federación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents