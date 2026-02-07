Ismael Fadel, del filial, cierra la convocatoria del CD Castellón para visitar al Real Valladolid
En el caso de David Sellés jugará con el filial 'orellut' este domingo en el campo de la SD Ibiza
Se despejaron todas las dudas y el joven central Ismael Fadel será el que completará la convocatoria del CD Castellón para el partido de este domingo contra el Real Valladolid en Nuevo Zorrilla (14.00 horas). El otro chaval del filial que entrenó toda la semana a las órdenes de Pablo Hernández, el también central David Sellés este domingo se entrenó con el CD Castellón B y jugará este domingo contra la SD Ibiza IP en el campo Can Misses 3 (11.30 horas).
Ismael Fadel, un joven defensa central que está a caballo entre el filial y el primer equipo será el que completará la convocatoria del primer equipo de cara al partido de este domingo contra el Real Valladolid en la capital pucelana. Llegó al CD Castellón en enero se incorporó al filial y jugó los 90 minutos tanto contra el Lleida Atlètic, Reus FC Reddis y Atlético Baleares. Llegó procedente del Yeclano, del grupo 5 de Segunda Federación.
