La previa | El Castellón B, pese a las bajas, quiere prolongar su racha en Can Misses 3

El CD Castellón B viaja a Ibiza para intentar prolongar su racha de buenos resultados frente a la SD Ibiza en Can Misses 3 (11.30 horas), un rival directo en la pelea por salvar la categoría. Un partido, como la gran mayoría, frente a equipos con una media de edad bastante alto (26,5, el del último partido jugado).

No será un partido nada fácil para el filial albinegro que, para esta cita, serán baja el lesionado Enric Gisbert, así como el portero Sergi Torner que se lesionó en la recta final del partido contra el Atlético Baleares. En un principio estará disponible para el siguiente encuentro en casa que será contra el Barcelona Atlètic (sábado 14, a las 16.00 horas). El sustituto de Torner en la portería apunta a que sea Juanki Ferrando.

Juanki Ferrando apunta a ser el portero titular en el campo de la SD Ibiza. / Juan Francisco Roca

No serán las únicas bajas para este complicado partido en Can Misses 3, por sanción habrá dos importantes ausencias como es el caso del lateral izquierdo Álex Alcira, sancionado tras ver la quinta amarilla y ha sido sancionado por un partido, lo mismo que Toni Gabarri, otra baja. En un principio regresará el mediocentro Marcos Montero, recuperado de las últimas molestias.

Pendientes del primer equipo

Hay otros dos jugadores que se debaten entre jugar con el CD Castellón B o ir citados con el primer equipo. De hecho, tanto Ismael Fadel como David Sellés, dos de los cuatro centrales del filial, se han entrenado toda la semana con el primer equipo ante las bajas atrás, de Jeremy Mellot y de Bragnani. Es posible que alguno, o los dos, viaje a Valladolid con el primer equipo.

El CD Castellón B ya estarán disponibles todos los refuerzos de invierno. Con Rubén Catalá (CD Alcoyano) que ya debutó frente al Atlético Baleares, ahora también están disponibles el central Nacho Olivera (CD Sarriana) y el extremo diestro Jacobo de Oro (UD Sanse). En la SD Ibiza serán duda por lesión Marquitos, Rimvydas, Andrada y Cruz. Y es baja definitiva en este mercador invierno Manel Martínez.

Árbitro vallesano

El partido entre la SD Ibiza y el CD Castellón será dirigido por el colegiado natural de Sabadell, Oriol Cartiel Arasa, de 28 años, que cumple la tercera temporada en Segunda Federación. Esta campaña ha dirigido siete partidos con un saldo de cuatro victorias locales y tres empates. Los locales nunca ganaron con él. Otro dato adverso: Cartiel Arasa dirigió el partido de la primera jornada Atlético Baleares-CD Castellón B (3-0) y simplemente estuvo desastroso.

Posible once Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Charbel, David Sellés, Zom a Zom; Jorge Domingo, Guillem Terma, Marcos Montero; Carlos Segura, Rubén Catalá e Isi Angulo o Dennis Almiñana.