Avance | Entrevista a Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón: "¿Dónde voy a estar mejor que aquí?"

La web de Mediterráneo publica este lunes una entrevista con el entrenador castellonense, que ha aupado al equipo orellut a lo más alto

Video | Adelanto de la entrevista a Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón

Manolo Nebot

Enrique Ballester

Castellón

La victoria dominical en Valladolid ha situado al CD Castellón en el primer puesto de la clasificación de Segunda División, a expensas del partido del lunes del Racing de Santander. Otro hito en la corta pero intensa y exitosa carrera en los banquillos de Pablo Hernández. El castellonense tomó las riendas del equipo orellut en puestos de descenso y en apenas unos meses lo ha aupado a lo más alto.

En una extensa entrevista en Mediterráneo, Pablo analiza el momento del equipo, valora sus experiencias como técnico y jugador y desgrana su idea de fútbol. Entre otros temas, aborda su posible renovación, analiza el camino hacia el sueño del ascenso y comparte cómo ve el futuro del club.

La entrevista completa al entrenador del Castellón, el lunes en la web de Mediterráneo.

