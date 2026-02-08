Avance | Entrevista a Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón: "¿Dónde voy a estar mejor que aquí?"

La victoria dominical en Valladolid ha situado al CD Castellón en el primer puesto de la clasificación de Segunda División, a expensas del partido del lunes del Racing de Santander. Otro hito en la corta pero intensa y exitosa carrera en los banquillos de Pablo Hernández. El castellonense tomó las riendas del equipo orellut en puestos de descenso y en apenas unos meses lo ha aupado a lo más alto.

En una extensa entrevista en Mediterráneo, Pablo analiza el momento del equipo, valora sus experiencias como técnico y jugador y desgrana su idea de fútbol. Entre otros temas, aborda su posible renovación, analiza el camino hacia el sueño del ascenso y comparte cómo ve el futuro del club.

La entrevista completa al entrenador del Castellón, el lunes en la web de Mediterráneo.