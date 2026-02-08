El Castellón dormirá en el liderato de Segunda División más de tres décadas después: ¿cuándo fue la última vez?

El CD Castellón cerrará la jornada dominical en lo más alto de LaLiga Hypermotion tras su contundente triunfo de este domingo en el estadio José Zorrilla ante el Real Valladolid (0-4), un resultado que devuelve al conjunto albinegro al liderato de la categoría de plata del fútbol español por primera vez desde octubre de 1992.

El equipo dirigido por Pablo Hernández firmó un encuentro muy sólido para volver a vencer después de tres encuentros consecutivos sin vencer como visitante mostrando una notable madurez competitiva. Gracias a estos tres puntos, el Castellón alcanza los 45 puntos y se sitúa provisionalmente en la primera posición de la tabla, con uno de ventaja sobre el Racing de Santander, que cerrará la jornada este lunes (20:30 horas) en El Sardinero frente al colista de la competición, el Mirandés.

El Castellón celebra uno de sus goles al Real Valladolid, en Pucela. / LaLiga

A la espera de lo que ocurra en ese encuentro, el conjunto de La Plana ocupa su mejor clasificación desde la séptima jornada de la temporada 1992-93, cuando lideró la tabla con 11 puntos, empatado con el Lleida y el propio Racing de Santander, pero con mejor diferencia de goles.

Para encontrar al Castellón como líder en solitario de la categoría hay que retroceder todavía más, hasta la temporada 1988-89, en la que el club logró su último ascenso a Primera División como campeón de Segunda, bajo la dirección de Luis Martínez García ‘Luiche’. Treinta y tres años después, el Castellón vuelve a mirar a lo más alto de la clasificación con ilusión y argumentos deportivos.

Victorias de Deportivo y Almería

La jornada dominical ha tenido pocas sorpresas en los dos encuentros que se disputaban a las 16:15 horas. El Deportivo de la Coruña, próximo rival del conjunto 'orellut', ha logrado superar por dos goles a uno al Albacete en su estadio para mantener la distancia con el Castellón a dos puntos. Además, el Almería también consiguió derrotar al Cádiz en el Nuevo Mirandilla (2-1) y estrecha las distancias de un playoff que podría cerrar el Málaga si vence el último partido del día frente a la Cultural y Deportiva Leonesa.

Sin bajas por sanción para el próximo partido

El conjunto albinegro recuperará para su encuentro frente al Deportivo de la Coruña el próximo domingo a las 21:00 horas a Jéremy Mellot y Fabrizio Brignani después de que hayan cumplido sanción por recibir la quinta amarilla en el encuentro frente al Andorra. Además, de los seis futbolistas del Castellón que estaban apercibidos (Lucas Alcázar, Salva Ruiz, Barri, Doué, Suero y Camara) para el enfrentamiento ante el Real Valladolid, ninguno ha sido amonestado y, por tanto, mantendrán la condición de amonestado, mínimo, ante el cuadro gallego.