La crónica | El Castellón B perdona y la SD Ibiza le sentencia en Can Misses 3 (3-1)
Con 1-1 el equipo erró el 1-2 y segundos después los ibicencos le endosaron el 2-1
El fútbol es así: no gana siempre el mejor. Gana el que más goles mete. El CD Castellón jugó un gran partido, pero arriba falló mucho. Demasiado. Antes del primer minuto Carlos Segura tuvo el 0-1 y no acertó. Antes del minuto 2 Fernando Vargas puso el 1-0 y echó por tierra el planteamiento de un Óscar López que saboreó la hiel de la primera derrota. Con 1-1, los albinegros tuvieron el 1-2. Fallaron y 35 segundos después Busi firmó el 2-1 que le hizo mucho daño al filial castellonense.
Y es que el partido no pudo haber empezado peor con ese gol se Vargas tras un centro de Raúl Castro. Los albinegros tuvieron una doble ocasión (min. 11) y no acertaron. Y Rubén Catalá también rozó la igualada en el minuto 16. Con el marcador en contra el Castellón B siguió insistiendo, siendo fluido con el balón, intenso y peligroso. Faltó acierto. Con derrota parcial se llegó al descanso.
Segunda parte
El segundo tiempo fue un calco de la primera parte. Los de la capital de la Plana eran mejores. Empataron en el minuto 60 en pleno vendaval (mucho viento), anotado por Nico Font al poco de entrar (min. 60). Cuatro después estuvo a punto de llegar el 1-2. Se perdonó y a renglón seguido llegó el 2-1 de Busi que le hizo mucho daño y poco después Álex Sánchez sentenció a un Castellón B dominador, pero errante en área rival.
El próximo partido del CD Castellón B será el sábado, día 14, contra el Barcelona Atlètic en las instalaciones de Gaetà Huguet, a partir de las 16.00 horas.
Ficha técnica:
-3- SD Ibiza IP: Edu Frías; Raúl Castro, Bourdal, Pep, Adrián López; Villar (Álex, min. 46), Bernal; Vargas (Teo, min. 46), Rico (Marquitos, min. 46), Busi (Mario, min. 76); y Carlos Gilbert (Cabezas, min. 65).
-1- CD Castellón B: Juanki; Jorge Domingo (Isi, min. 72), Charbel, Sellés, Dennis; Terma, Montero (Santamaría, min. 80); Jacobo (Óscar Albiol, min. 80), Segura (Miguelón, min. 72), Josep Díaz (Nico Font, min. 56); Rubén Catalá
Goles: 1-0. Min.2: Vargas. 1-1. Min. 60: Nicó Font. 2-1. Min. 64: Busi. 3-1. Min. 73: Álex.
Árbitro: Oriol Cartiel Arasa (Sabadell). Amonestó a los locales Villar, Teo, Marquitos y Cabezas; y al visitante Montero.
Campo: Can Misses 3.
Entrada: 300 espectadores.
