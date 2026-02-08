Pablo Hernández, después del triunfo del Castellón ante el Real Valladolid: "Hemos hecho un partido muy serio"

El CD Castellón goleó en el José Zorrilla y ha alcanzado el liderato de la Segunda División, a falta de que el Racing de Santander dispute su partido. El técnico albinegro valoró una goleada en "un partido muy serio" de sus jugadores que supieron jugar con una situación de crispación en la que está inmersa el Real Valladolid. Además, puso hincapié en la cantidad de tres tantos anotados a balón parado, "es muy extraño ver tantos goles así en un partido", añadió.

Las declaraciones al completo a continuación.

Valoración del partido

"Hemos hecho un partido muy serio. Sabíamos que el Valladolid está en una posición que no le toca y a veces esas situaciones hay que aprovecharlas. Estaban necesitados de puntos y eso puede a veces jugar en tu contra. Lo hemos aprovechado muy bien con nuestro estilo y la línea que veníamos: intentando ser protagonistas con balón, presionando alto, etc. Hemos tenido la suerte de adelantarnos a balón parado. Es extraño ver tantos goles a balón parado en un partido, pero habíamos trabajado mucho ese aspecto. La segunda parte sabíamos que iban a salir con más energía, pero hemos tenido el partido muy controlado. Sabíamos que íbamos a tener opciones porque a pesar de ir ganando no renunciamos nunca a seguir atacando. Muy contento por los tres puntos".

Suplencia de Cala

"Venía jugándolo prácticamente todo. Está trabajando mucho por el equipo, no solo aporta calidad sino que defensivamente es un jugador muy comprometido. Llevaba muchos minutos acumulados y esta semana había tenido algo de fatiga. Era por darle un poco de descanso. Llevaba mucha carga de minutos".

Revolución en el once

"Hoy hemos hecho cuatro cambios respecto al último partido en casa. Confiamos plenamente en todos los jugadores de esta plantilla. Ellos saben que todos tienen que estar preparados porque van a haber situaciones y momentos para todos. Hoy los que han jugado lo han aprovechado bien".