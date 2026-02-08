La previa | El CD Castellón está dispuesto a dar la campanada y salir líder del Nuevo Zorrilla

Se cumplen 63 días (prácticamente dos meses) de la última victoria del CD Castellón lejos de casa. Y, la verdad, que fue muy sonada porque se asaltó el Riazor del súper Deportivo (1-3). Esta escuadra castellonense que en casa no hay quién le tosa de un tiempo a esta parte (ocho triunfos seguidos) le falta un poco más de contundencia como visitante para realmente ser un equipo sólido y mucho más fiable. Por eso no estaría nada mal regresar de tierras pucelanas con tres puntos en el zurrón. En el Nuevo José Zorrilla le espera un Real Valladolid con problemas para sacar adelante los partidos como local (14.00 horas).

Con todo ello, la verdad, da gusto ver la tabla clasificatoria y ver al conjunto de la capital de la Plana instalado casi en la cima, solo superado por el Racing de Santander. Y preocupa ver al equipo vallisoletano con apuros en la tabla, a tres puntos de los puestos de descenso a Primera Federación. Eso es un arma de doble filo para los castellanos, puesto que les obliga a jugar más allá del 100% para sacar los partidos adelante.

Pablo Hernández deberá decidir qué jugadores suplen a Mellot y a Brignani este domingo. / Toni Losas

Y es que los números del Real Valladolid en su campo no son nada esperanzadores. Los doce encuentros disputados los saldó con tres triunfos, cuatro empates y hasta cinco derrotas. En el CD Castellón el balance lejos de Castalia está muy igualado porque sus doce desplazamientos los saldó con cuatro victorias, cuatro empates y también cuatro derrotas. Pero la última victoria a domicilio de los castellonenses se remonta al 7 de diciembre pasado cuando se ganó en el campo del Deportivo (1-3). Han pasado 63 días.

Habrá cambios

Para visitar al conjunto de Pucela habrá cambios obligados en el once titular, respecto al que ganó al Andorra el pasado fin de semana. Mínimo dos, sin descartarse alguno más por decisión táctica del entrenador Pablo Hernández. Y veremos cómo resuelve el técnico la baja de Jemery Mellot en el lateral derecho porque es la primera vez en toda la temporada que no podrá contar con él (ha jugado todos los minutos hasta la fecha). Y tampoco estará el central Fabrizio Brignani, que también cumple ciclo de tarjetas.

Precisamente, en esa línea defensiva es donde más podría haber para el aficionado, aunque es de suponer que Pablo Hernández ya tenía la solución en mente horas después de conocer que para esta cita no iba a contar ni con Jeremy Mellot ni con Fabrizio Brignani.

Buen ambiente esta semana con la paternidad de Awer Bul Mabil. / Toni Losas

El Real Valladolid de Luis Tevenet presentará tres bajas por sanción. Es el caso del defensa central Pablo Tomeo, el mediocentro Stanko Juric y el extremo Peter Federico. Así que habrá cambios en el once titular. Además, otras dos balas son los laterales derechos Iván Alejo, que cumplirá el segundo de los tres partidos de sanción, así como Álvaro Pérez ‘Trilli’, lesionado.

A por todas

El CD Castellón ha visitado Valladolid en 16 ocasiones y no ganó en ninguna de esas comparecencias: 11 derrotas y 5 empates. En el partido de la primera vuelta, en el SkyFi Castalia los vallisoletanos se impusieron por la mínima (0-1), con un gol de Juanmi Latasa, en el minuto 39.