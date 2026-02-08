El uno a uno del Valladolid-Castellón | Vota al mejor

Matthys

|7| Protagonista con los pies en la primera mitad, asumiendo riesgos. Evitó el 1-3 de Biuk con una gran intervención.

Fadel

|6| El joven zaguero tuvo un estreno peliagudo frente al vertical Biuk. Sufrió a campo abierto, pero salvó la papeleta.

Alberto

|7| Lideró la defensa. Cubrió las espaldas del novato Fadel e inició muchas jugadas. Clave en la quinta puerta a cero.

Sienra

|7| Notable partido. Rápido en los cruces y eficaz en la segunda parte en el cuerpo a cuerpo con Latasa.

Lucas Alcázar

|7| Se adaptó a lo que exigía el encuentro. Menos protagonismo ofensivo, pero sumando para la causa en su banda.

Diego Barri

|9| Abarcó mucho campo. Robó, distribuyó y soltó un tirazo a la madera. Y encima, marcó dos goles.

Gerenabarrena

|8| Sigue en un momento dulce. Asistió a Camara, con astucia, en el 0-1. Ganó muchas disputas y se midió con amarilla.

Raúl Sánchez

|6| Se le nota falto de ritmo, pero trabajó bien el carril derecho y la alternancia con Suero. Su primera titularidad.

Suero

|8| Sorpresa en el once. Jugó un partido muy completo y su pie izquierdo fue capital en el balón parado.

Cipenga

|8| Marcó uno de los goles de la temporada, el 0-4 que abrochó la victoria. Generó por fuera y por dentro. Fresco.

Camara

|8| Desahogó al equipo ganando un par de balones largos y decantó el partido con una gran maniobra en el 0-1.

También jugaron

Mabil | 6 |. Trabajó la banda.

Cala | 7 |. Reactivador. Participativo, dominó el tramo final.

Jakobsen | 6 |. Energía. Ganó balones que dieron oxígeno.

Salva Ruiz | 6 |. Bien. Sumó en defensa por Fadel.

Marco Doué | 6 |. Ayudó en los últimos minutos.