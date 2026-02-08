El uno a uno del Valladolid-Castellón | Vota al mejor
Los de Pablo Hernández golean en Pucela con goles de Camara, Barri (dos) y Cipenga (0-4)
Matthys
|7| Protagonista con los pies en la primera mitad, asumiendo riesgos. Evitó el 1-3 de Biuk con una gran intervención.
Fadel
|6| El joven zaguero tuvo un estreno peliagudo frente al vertical Biuk. Sufrió a campo abierto, pero salvó la papeleta.
Alberto
|7| Lideró la defensa. Cubrió las espaldas del novato Fadel e inició muchas jugadas. Clave en la quinta puerta a cero.
Sienra
|7| Notable partido. Rápido en los cruces y eficaz en la segunda parte en el cuerpo a cuerpo con Latasa.
Lucas Alcázar
|7| Se adaptó a lo que exigía el encuentro. Menos protagonismo ofensivo, pero sumando para la causa en su banda.
Diego Barri
|9| Abarcó mucho campo. Robó, distribuyó y soltó un tirazo a la madera. Y encima, marcó dos goles.
Gerenabarrena
|8| Sigue en un momento dulce. Asistió a Camara, con astucia, en el 0-1. Ganó muchas disputas y se midió con amarilla.
Raúl Sánchez
|6| Se le nota falto de ritmo, pero trabajó bien el carril derecho y la alternancia con Suero. Su primera titularidad.
Suero
|8| Sorpresa en el once. Jugó un partido muy completo y su pie izquierdo fue capital en el balón parado.
Cipenga
|8| Marcó uno de los goles de la temporada, el 0-4 que abrochó la victoria. Generó por fuera y por dentro. Fresco.
Camara
|8| Desahogó al equipo ganando un par de balones largos y decantó el partido con una gran maniobra en el 0-1.
También jugaron
Mabil | 6 |. Trabajó la banda.
Cala | 7 |. Reactivador. Participativo, dominó el tramo final.
Jakobsen | 6 |. Energía. Ganó balones que dieron oxígeno.
Salva Ruiz | 6 |. Bien. Sumó en defensa por Fadel.
Marco Doué | 6 |. Ayudó en los últimos minutos.
