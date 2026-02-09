Así recibió la afición albinegra al CD Castellón tras la victoria en Valladolid

Por primera vez en décadas, la afición del CD Castellón sueña de veras con el ascenso a Primera División. Los orelluts finalizan la jornada en la segunda posición, tras la victoria del Racing de Santander al Mirandés, en puestos de ascenso directo. El último triunfo, el dominical en Zorrilla contra el Real Valladolid, despejó cualquier duda sobre la capacidad del equipo para pelear por lo máximo.

En ese sentido, el club ha compartido en redes sociales un video con el recibimiento que tuvieron los jugadores que dirige Pablo Hernández. Decenas de aficionados orelluts se desplazaron a la ciudad deportiva para felicitar a los jugadores por el esfuerzo y el triunfo en Pucela. La unión entre equipo y afición se antoja una de las claves del éxito.

No en vano, el Castellón acumula siete jornadas victorias en el SkyFi Castalia y el domingo buscará la octava. Recibirá a otro rival directo en la zona alta, el Deportivo de la Coruña, a las 21.00 horas.