Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Pablo HernándezPregoneros Magdalena 2026Cierre tienda SaleraUn Barça-Madrid de 'bous'Agenda de la semanaAspiradora 2 en 1
instagramlinkedin

Así recibió la afición albinegra al CD Castellón tras la victoria en Valladolid

El club comparte las imágenes del recibimiento en las redes sociales

Recibimiento al autocar del CD Castellón.

Recibimiento al autocar del CD Castellón. / CD Castellón

David Oliver

Castellón

Por primera vez en décadas, la afición del CD Castellón sueña de veras con el ascenso a Primera División. Los orelluts finalizan la jornada en la segunda posición, tras la victoria del Racing de Santander al Mirandés, en puestos de ascenso directo. El último triunfo, el dominical en Zorrilla contra el Real Valladolid, despejó cualquier duda sobre la capacidad del equipo para pelear por lo máximo.

En ese sentido, el club ha compartido en redes sociales un video con el recibimiento que tuvieron los jugadores que dirige Pablo Hernández. Decenas de aficionados orelluts se desplazaron a la ciudad deportiva para felicitar a los jugadores por el esfuerzo y el triunfo en Pucela. La unión entre equipo y afición se antoja una de las claves del éxito.

Noticias relacionadas y más

No en vano, el Castellón acumula siete jornadas victorias en el SkyFi Castalia y el domingo buscará la octava. Recibirá a otro rival directo en la zona alta, el Deportivo de la Coruña, a las 21.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
  2. Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
  3. Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
  4. El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
  5. Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
  6. El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
  7. Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
  8. CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández

Así recibió la afición albinegra al CD Castellón tras la victoria en Valladolid

Así recibió la afición albinegra al CD Castellón tras la victoria en Valladolid

Conexión Orellut | El CD Castellón se exhibe en Zorrilla y encara pletórico la cuesta de febrero

Conexión Orellut | El CD Castellón se exhibe en Zorrilla y encara pletórico la cuesta de febrero

¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - Deportivo de La Coruña en el Sky Fi Castalia

¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - Deportivo de La Coruña en el Sky Fi Castalia

El fútbol, en shock por la detención de un árbitro por una presunta agresión a una prostituta

El fútbol, en shock por la detención de un árbitro por una presunta agresión a una prostituta

El dato aplastante de Pablo Hernández como técnico del Castellón

El dato aplastante de Pablo Hernández como técnico del Castellón

Avance | Entrevista a Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón

Avance | Entrevista a Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón

CD Castellón | Entrevista a Pablo Hernández: «¿Dónde voy a estar mejor que aquí?»

CD Castellón | Entrevista a Pablo Hernández: «¿Dónde voy a estar mejor que aquí?»

El Castellón dormirá en el liderato de Segunda División más de tres décadas después: ¿cuándo fue la última vez?

El Castellón dormirá en el liderato de Segunda División más de tres décadas después: ¿cuándo fue la última vez?
Tracking Pixel Contents