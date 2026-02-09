CD Castellón | Las cinco ideas fundamentales de la entrevista a Pablo Hernández

En apenas unos meses, Pablo Hernández ha convertido al CD Castellón en un sólido aspirante al ascenso a Primera División. Tomó las riendas de un equipo que no había ganado un solo partido y ha elevado su rendimiento a cotas insospechadas. En conversación con Mediterráneo, el técnico albinegro analiza su fulgurante carrera en los banquillos, valora la espectacular trayectoria del conjunto orellut y desgrana su idea de fútbol. Estas son algunas de las frases más destacadas.

1- El paso de jugador a entrenador

"Durante mi carrera siempre me ha gustado fijarme en las tácticas y en lo que dicen los entrenadores, pero es verdad que hasta los últimos años no empecé a tomar más conciencia de los entrenamientos. Antes hacías ejercicios y no te parabas a pensar el porqué. En mis últimos años ya me preguntaba: "¿Y esto por qué lo hacemos?" Todo tiene un porqué. Ahí (en el Leeds con Marcelo Bielsa) empecé a darme cuenta de que me gustaba ese mundo y que me llamaba la atención".

"Sabía e intuía que una vez me retirara quería seguir ligado al fútbol porque ha sido mi vida desde los cuatro años. El ser entrenador el día de mañana era una de las posibles facetas y, aunque me gustara, sabía que tenía que probar. Uno puede pensar que le va a gustar, y luego no, pero desde el día uno que empecé a entrenar al filial me di cuenta de que me gustaba, que era algo que me llenaba".

"Obviamente también ha ayudado que haya sido todo positivo desde que empecé, consiguiendo un ascenso y quedando campeón el primer año (con el filial), eso ayuda, aunque sé que no es lo lógico ni lo normal. Lo normal antes de tener éxito es pasar por un proceso y por situaciones complicadas. Yo tuve la suerte de que el primer año salió todo redondo, en gran parte por los jugadores que tuve en el filial. Este año me llegó la oportunidad de dar el salto al primer equipo y, aunque desde fuera pudiera parecer prematuro o que tuviera poca experiencia, tenía muy claro que iba a estar preparado y convencido de que era capaz".

2- De qué va el fútbol

"Se trata de lo que representa el club, de tener una idea clara, un estilo, una filosofía e ir a muerte con ella. Tener los jugadores adecuados para llevarla a cabo y creo que los tenemos. Se trata de tener todo eso e insistir. Se trata de que ellos se lo crean, de transmitirles que son buenos porque lo son y que tienen que fluir y pensar solo en el bien del equipo en todo momento".

3- La idea de juego

"Mi idea pasa por tener el control del juego, lo que para mí no significa tener demasiada posesión si esas posesiones son lejos de la portería contraria. Me veo muy reflejado en lo que es este Castellón: jugar en campo contrario, presionar alto, crear muchas ocasiones... Me gusta el fútbol ofensivo, asumiendo riesgo en defensa, pero con equilibrio. Para mí la clave en el fútbol es jugar el mayor tiempo posible en campo contrario y es algo que hacemos muy bien".

4- Claves para pelear el ascenso

"Estamos en una dinámica muy buena, la gente está ilusionada y nosotros también, pero hay que ser conscientes de la dificultad de esta competición y de que hay rivales que se juegan mucho y tienen mucho nivel. La clave residirá en que, cuando lleguen esos momentos (y perdamos partidos), sepamos manejarlos y dar la vuelta enseguida a la situación. Si somos capaces de que los momentos malos duren muy poco, eso nos acercará a estar en las posiciones de ahora".

5- La renovación y el futuro del club

"Es algo que no me preocupa, estoy centrado en el día a día, en seguir haciendo bien las cosas. Ya he hablado con Bob (Voulgaris) y con Ramón (Soria), que es algo que no me preocupa y cuando nos tengamos que sentar, si ellos lo creen conveniente, nos sentaremos. Ellos saben que este es mi club y esta es mi casa. ¿En qué sitio voy a estar mejor que aquí? Luego en el fútbol pueden pasar muchas cosas, podemos perder cinco partidos seguidos y todo se ve diferente, pero yo vivo el día a día y lo que tenga que venir vendrá. Para mí, insisto, ¿qué mejor sitio para estar que el Club Deportivo Castellón?".

"Lo veo creciendo cada vez más. En el futuro veo al Castellón en Primera División, ojalá más pronto que tarde, pero es algo que no nos tiene que obsesionar. Estoy seguro de que llegará, tarde o temprano, por todo el esfuerzo que está haciendo Bob a nivel deportivo y extradeportivo. Es cuestión de tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Ojalá sea poco".

