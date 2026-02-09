Conexión Orellut | El CD Castellón se exhibe en Zorrilla y encara pletórico la cuesta de febrero

En Conexión Orellut analizamos la contundente victoria del CD Castellón en Valladolid, un triunfo que sitúa a los albinegros como líderes de Segunda División y confirma su espectacular momento de forma.

Con José Luis Gual, Enrique Ballester, que adelanta las claves de la entrevista a Pablo Hernández publicada en Mediterráneo; Miguel Alayrach, Iván Campos y David Jorques, que repasa los datos y métricas de la increíble racha del Castellón.

