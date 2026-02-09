Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Pablo HernándezPregoneros Magdalena 2026Cierre tienda SaleraUn Barça-Madrid de 'bous'Agenda de la semanaAspiradora 2 en 1
instagramlinkedin

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut | El CD Castellón se exhibe en Zorrilla y encara pletórico la cuesta de febrero

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón se exhibe en Zorrilla y encara pletórico la cuesta de febrero

El CD Castellón se exhibe en Zorrilla y encara pletórico la cuesta de febrero / Gabriel Utiel

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos la contundente victoria del CD Castellón en Valladolid, un triunfo que sitúa a los albinegros como líderes de Segunda División y confirma su espectacular momento de forma.

Escúchalo en Spotify

Con José Luis Gual, Enrique Ballester, que adelanta las claves de la entrevista a Pablo Hernández publicada en Mediterráneo; Miguel Alayrach, Iván Campos y David Jorques, que repasa los datos y métricas de la increíble racha del Castellón.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

Noticias relacionadas y más

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
  2. Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
  3. Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
  4. El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
  5. Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
  6. El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
  7. Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
  8. CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández

Así recibió la afición albinegra al CD Castellón tras la victoria en Valladolid

Así recibió la afición albinegra al CD Castellón tras la victoria en Valladolid

Conexión Orellut | El CD Castellón se exhibe en Zorrilla y encara pletórico la cuesta de febrero

Conexión Orellut | El CD Castellón se exhibe en Zorrilla y encara pletórico la cuesta de febrero

¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - Deportivo de La Coruña en el Sky Fi Castalia

¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - Deportivo de La Coruña en el Sky Fi Castalia

El fútbol, en shock por la detención de un árbitro por una presunta agresión a una prostituta

El fútbol, en shock por la detención de un árbitro por una presunta agresión a una prostituta

El dato aplastante de Pablo Hernández como técnico del Castellón

El dato aplastante de Pablo Hernández como técnico del Castellón

Avance | Entrevista a Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón

Avance | Entrevista a Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón

CD Castellón | Entrevista a Pablo Hernández: «¿Dónde voy a estar mejor que aquí?»

CD Castellón | Entrevista a Pablo Hernández: «¿Dónde voy a estar mejor que aquí?»

El Castellón dormirá en el liderato de Segunda División más de tres décadas después: ¿cuándo fue la última vez?

El Castellón dormirá en el liderato de Segunda División más de tres décadas después: ¿cuándo fue la última vez?
Tracking Pixel Contents