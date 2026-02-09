Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | El CD Castellón se exhibe en Zorrilla y encara pletórico la cuesta de febrero
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos la contundente victoria del CD Castellón en Valladolid, un triunfo que sitúa a los albinegros como líderes de Segunda División y confirma su espectacular momento de forma.
Con José Luis Gual, Enrique Ballester, que adelanta las claves de la entrevista a Pablo Hernández publicada en Mediterráneo; Miguel Alayrach, Iván Campos y David Jorques, que repasa los datos y métricas de la increíble racha del Castellón.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
- Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
- Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
- El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
- Pablo Hernández, después del empate ante el Granada: 'Hoy no hemos estado finos, el empate es justo
- El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
- Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
- CD Castellón | En memoria de Óscar Agut Fernández