El dato aplastante de Pablo Hernández como técnico del Castellón
El conjunto albinegro es líder provisional de LaLiga Hypermotion, a la espera de que juegue el Racing este lunes contra el Mirandés
En los veinte partidos ha sumado trece triunfos, cuatro empates y tres derrotas
Como un tiro. Imparables. El Castellón, que este domingo goleó al Valladolid por 0-4 para situarse en el liderato provisionalmente (a falta del partido del Racing de Santander ante el Mirandés), ha conseguido 43 de los 60 puntos que se han puesto en juego desde la llegada de Pablo Hernández a su banquillo.
En los veinte partidos que ha disputado el equipo con Pablo Hernández al frente suma trece triunfos, cuatro empates y tres derrotas, con 36 goles a favor y 15 en contra. Los 43 puntos obtenidos suponen el 71,6% de los puntos que se han puesto en juego.
Pablo Hernández se hizo cargo del equipo 'orellut' el 16 de septiembre tras disputarse la quinta jornada, después de que el Castellón solo sumara dos puntos con el neerlandés Johan Plat en el banquillo y cayera a la penúltima posición de la clasificación.
El técnico castellonense que estaba desde el verano de 2024 al frente del filial albinegro en Segunda RFEF como primera experiencia en los banquillo, asumió el cargo primero de forma interina y después, en noviembre, y con el equipo en plena ascensión fue ratificado de manera definitiva
