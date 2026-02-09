El fútbol, en shock por la detención de un árbitro por una presunta agresión a una prostituta

Una noticia ha dejado en shock al mundo del fútbol este lunes por la inverosimilitud del caso. Según ha apuntado la Nueva España, periódico de Prensa Ibérica, un árbitro asturiano está siendo investigado por agredir sexualmente a una prostituta en Gijón haciéndose pasar por policía. El colegiado, tal y como han informado varias fuentes, podría ser de Segunda División, categoría en la que milita el CD Castellón.

Una orden de alejamiento de 300 metros y una investigación por un posible delito de agresión sexual. Eso es lo que hay encima de la mesa con el caso del asturiano al que se le está investigando por forzar a una prostituta hace varias semanas. Este individuo, asturiano y árbitro profesional, quedó en libertad con cargos tras prestar declaración, según la Nueva España.

Este hombre asturiano, de entre 30 y 40 años según las fuentes consultadas por la Nueva España, fue detenido por la Policía Nacional hace alrededor de quince días. Todo a fue a raíz de la denuncia de la afectada, de origen latinoamericano.

La descripción de los hechos aportada por la denunciante, y siempre pendiente de comprobación a lo largo de la investigación judicial, incluye que este joven asturiano lucía en su ropa distintivos policiales para llevar a cabo sus amenazas diciéndole que si no accedía a las prácticas sexuales propuestas tendría problemas debido a su situación irregular en el país.