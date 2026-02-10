CD Castellón | Y el sábado, partidazo en Gaetà Huguet

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ambiente en Gaetà Huguet, en un partido del Castellón B. / Juan F. Roca

Juanfran Roca

Castellón

Tras saborear la hiel de la primera derrota de la era Óscar López en el CD Castellón B, la vida continúa. El miércoles el filial albinegro regresa al trabajo para preparar la atractiva cita de este sábado en Gaetà Huguet donde se recibirá al Barcelona Atlètic, a partir de las 16.00 horas. Los chavales del conjunto ‘orellut’ piden el aliento de la afición ante uno de los rivales más atractivos de la categoría, con mucha juventud y mucho talento.

Acostumbrados a ver jugar al primer equipo del CD Castellón frente al filial del FC Barcelona, ahora es el CD Castellón B el que disputará un atractivo duelo entre dos equipos separados por nueve puntos en la tabla de Segunda RFEF, a favor de los azulgranas, que lejos de su campo solo han ganado en tres de las once salidas realizadas.

Novedades

Los jugadores castellonenses confían en un buen ambiente este sábado en Gaetà Huguet para que la grada sea su jugador número 12 ya que hace mucha falta un triunfo para la escuadra de Óscar López. Para este partido el CD Castellón B recuperará al sancionado Toni Gabarri, al portero Sergi Torner que estaba lesionado y posiblemente al defensa Ismael Fadel que jugó con el primer equipo en Valladolid.

En definitiva, el mejor aperitivo para el gran partido del domingo. El SkyFi Castalia albergará un duelo en las alturas de Segunda División: Castellón-Deportivo, a partir de las 21.00 horas.

