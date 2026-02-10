La madurez de Diego Barri en el CD Castellón: "Estamos trabajando mucho"

Al CD Castellón de Bob Voulgaris le van las historias de segundas oportunidades. Esa es precisamente una de las gracias del big data: pasar el radar para encontrar jugadores infravalorados por los métodos tradicionales. Los casos se acumulan en el vestuario del SkyFi Castalia. A Cala lo descartaron de la cantera del FC Barcelona. El Real Madrid hizo lo mismo con Raúl Sánchez. Similar fue el caso de Israel Suero, al que los orelluts descubrieron en el barro de Alemania. Los héroes del Castellón de Pablo Hernández experimentaron, en algún momento de su trayectoria, qué se siente al encajar un doloroso 'no'. También le pasó al faro de la medular, el salmantino Diego Barri.

Indiscutible en el centro del campo del Castellón, Barri está disfrutando en la Plana de la madurez. A sus 30 años, es uno de los líderes del equipo de Pablo Hernández. Todo eso podría no estar ocurriendo porque Barri anduvo cerca de aparcar el fútbol.

Así lo relató en una entrevista en Mediterráneo. Barri se formó en el equipo de su ciudad, la UD Salamanca. En el último año de juvenil, el club desapareció y el jugador se marchó a Madrid para estudiar INEF. En Madrid llegó a jugar en Los Yébenes, un conjunto de Preferente, después de no pasar una prueba en la cantera del Rayo Vallecano.

Barri y Gerenabarrena, la medular del CD Castellón en Valladolid. / LaLiga

Luego jugó en Tercera, en el Móstoles, gracias a un excompañero de universidad, y más adelante Barri se reenganchó a la cuerda semiprofesional del fútbol a través del filial del Getafe, donde llegó a debutar en Primera. Avanzó en su carrera, a caballo entre Segunda y Primera RFEF (y una breve estancia en Croacia) y el Castellón lo seguía desde hace tiempo. No en vano, el club orellut contactó con él dos temporadas atrás, pero Barri decidió seguir otro año en la Cultural Leonesa, donde consiguió el ascenso a Segunda. Este verano, el Castellón insistió y el futbolista ahora viste la albinegra.

En León coincidió con un exalbinegro. En junio, Eneko Satrústegui explicó a los lectores de Mediterráneo cómo era el nuevo futbolista de los orelluts. "No es el tipo de mediocentro que está fijo entre los centrales. Tiene mucha movilidad y abarca mucho campo. Tiene criterio. Es capaz de repetir esfuerzos y es dinámico», resumió Eneko. Los albinegros ya saben que estaba en lo cierto.

Doblete en Pucela

Como orellut, está ofreciendo un extraordinario rendimiento. Barri ha participado en 24 de los 25 encuentros de Liga, titular en casi todos ellos (22). En el triunfo en Valladolid destacó especialmente en la faceta goleadora, con un doblete y un disparo a la madera. Lleva tres goles, todos ellos en acciones ofensivas de estrategia, donde hace valer su envergadura (1,88 metros), su capacidad para cuerpear y su intuición.

Barri, MVP en Pucela para los lectores Diego Barri fue elegido mejor jugador del Valladolid-Castellón en la encuesta digital de Mediterráneo. El centrocampista albinegro, autor de dos goles, recibió el 75% de los votos. El segundo más votado por los lectores fue Israel Suero, con el 9%, seguido de Beñat Gerenabarrena, con el 6%.

"Fue un partidazo de todo el equipo, muy completo en todos los sentidos", comentó Barri tras el encuentro. "Es de valorar, no todos los días se gana en Zorrilla y menos 0-4", añadió. "Estamos trabajando mucho. Todo el equipo trabaja para atacar y para defender. Es la línea a seguir", señaló.