¿Por qué el gol de Cipenga en el Valladolid-Castellón no ha sido elegido como el mejor de la jornada?

Los miles de espectadores que, el pasado domingo, se resistían a abandonar el Estadio José Zorrilla, que pensaban que bien podían estar comiendo con tranquilidad en sus respectivas casas, asistían al repaso del CD Castellón al Real Valladolid. Mandaba el 0-3 con el que había terminado la primera parte y los infructuosos intentos locales por maquillar el resultado eran el escasísimo consecuelo a la afición blanquivioleta. Hasta que, en el minuto 81, Brian Cipenga se sacó de la chistera una genialidad que terminó en el 0-4, a la postre definitivo.

Un acción que, a la postre, también terminó siendo aplaudida por los que aún resistían en las gradas, en la fría sobremesa de Valladolid.

LaLiga, cada semana, elige (no explica según qué criterio) las cinco mejores paradas y los cinco mejores goles de la última jornada. En este caso, como es lógico, sí que excogió el tanto del internacional por la República Democrática del Congo entre ese top 5... pero lo colocó en la segunda posición. ¿Por qué?

Los comentaristas que emitían el encuentro también se quitaban el sombrero (metafóricamente hablando) ante la obra de arte de Cipenga. "Es una obscenidad", llegaron a tildarlo. Con todo, hay otro gol que, a juicio del gestor de Segunda División, de LaLiga Hypermotion, mejor al del 0-4 del Castellón.

Cipenga se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del CD Castellón esta temporada. El atacante destaca por su potencia, velocidad y capacidad de desborde en el uno contra uno, convirtiéndose en un recurso ofensivo constante. Ha aportado goles, asistencias y profundidad por banda, siendo determinante en varios encuentros. Su crecimiento y regularidad le han situado como pieza clave en el esquema del equipo y uno de los nombres propios del curso.

Los cinco elegidos

La 25ª jornada dejó actuaciones individuales destacadas en LaLiga Hypermotion.

Óscar Sielva lideró al SD Huesca con una actuación determinante, mientras que Manu Rodríguez fue clave para el Real Sporting. Jon Morcillo brilló con la UD Almería y Brian Cipenga volvió a demostrar su desequilibrio con el CD Castellón.

Por su parte, David Larrubia puso la magia en el Málaga CF con una actuación decisiva.