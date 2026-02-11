Las sorprendentes declaraciones de un jugador del Deportivo: «Diría que el Castellón es...»

El RCD Deportivo ha retomado, este miércoles, los entrenamientos. Lo ha hecho pendiente de la evolución del delantero Juan Diego Molina 'Stoichkov', que no pudo jugar el partido del domingo contra el Albacete por unas molestias en el aductor. Habrá que ver si está frente al CD Castellón.

Antonio Hidalgo ha trabajado con sus jugadores en el Dépor Training Center, donde la plantilla blanquiazul ha empezado a preparar su próximo compromiso liguero contra el CD Castellón, segundo clasificado con dos puntos de renta sobre el Dépor: será este domingo, 15 de febrero del 2026, a las 21.00 horas, en el SkyFi Castalia.

El preparador deportivista ha programado cuatro sesiones para preparar el choque de Castelló, donde podría reaparecer el delantero Stoichkov tras perderse el último compromiso liguero. El exfutbolista del Granada, fichado tras la disputa de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, se había convertido en uno de los habituales en el once de Hidalgo, saliendo como titular en cuatro de los cinco primeros partidos de 2026.

Valoraciones

A Ximo Navarro, lateral derecho del Deportivo, no le sorprende la situación clasificatoria del CD Castellón, segundo con 45 puntos, dos más que el conjunto coruñés.

“Diría que es el mejor equipo que pasó por Riazor esta temporada", ha señalado. "Ahora tenemos la oportunidad de ir a su campo y hacer un buen partido", ha añadido. Sabemos que vamos a tener que sufrir porque es un equipo que está en una buena dinámica y que este fin de semana hizo otro partidazo ante un gran rival [Valladolid]”, señaló sobre el 0-4.

En rueda de prensa, subrayó que ganar en el SkyFi Castalia les permitiría dar “un buen golpe” en la mesa; por eso, Navarro pidió afrontar el partido “sin miedo” porque él cree que están "capacitados" para sumar los tres puntos ante el conjunto dirigido por Pablo Hernández.

A nivel personal, el defensa granadino, que reapareció hace dos jornadas ante la Cultural Leonesa después de cuatro meses de baja, reconoció que los últimos meses fueron complicados para él por esa lesión muscular en el tendón isquiotibial de su pierna izquierda.

“Uno siempre quiere jugar, pero también hay que ser consciente del tiempo que se ha estado de baja"m indicado. "Nunca he sentido que necesito tiempo para coger ese ritmo o sensaciones", ha traído a colación. "Confío mucho en mí y sé que puedo jugar perfectamente: siempre he demostrado que puedo estar a un buen nivel”, ha manifestado.

En este sentido, se ofreció para jugar de central, si así lo considera oportuno el técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo: “En el Almería he jugado mucho de central en Segunda División; en Holanda y Las Palmas también". "En Vitoria he jugado más de lateral, pero también lo hice de central", ha matizado. "Aquí es donde menos lo he hecho”, ha subrayado.

Saludo entre Pablo Hernández y Antonio Hidaldo antes de la remontada en Abanca-Riazor (1-3). / CARLOS PARDELLAS

Un encuentro memorable

Revive el 4-3 de junio del 2023, de la fase de ascenso en Primera Federación, en esta entrevista de Enrique Balester a David Cubillas.