Castellón-Deportivo: ¿el SkyFi Castalia colgará el 'no hay billetes'?

El CD Castellón-RC Deportivo de este domingo es un duelo clave en la lucha por los puestos altos de la clasificación. Para el conjunto albinegro supone una oportunidad de afianzarse en casa, en un SkyFi Castalia que suele marcar diferencias, y dar un golpe anímico ante un rival directo. Para el Deportivo, sumar fuera reforzaría sus aspiraciones y frenaría a un competidor. Tres puntos que pueden marcar el rumbo del tramo decisivo.

Lo que hay en juego

Camino de la octava victoria consecutiva en el coliseo de la avenida Benicàssim, en un día y un horario tan señalados como el de este próximo domingo a las nueve de la noche, el SkyFi Castalia se prepara para otro trascendental encuentro: Castellón-Deportivo.

Galería: La afición del Castellón llena el SkyFi Castalia ante el Andorra /

Más importante que el anterior, pero seguramente menos que el próximo (Racing de Santander), debido a este vertiginoso ritmo impuesto por los hombres de Pablo Hernández, que tras saborear el liderato por unas horas, tienen ante sí unas semanas que marcarán un elevado porcentaje de sus opciones de ascenso directo.

Este miércoles por la noche, a la hora de consultar el número de localidades disponibles para la cita ante los coruñeses (vía web del Castellón), la cifra ya se situaba por debajo de las 300.

Lógicamente, la afluencia total, la posibilidad de que se cuelgue el no hay billetes, queda a expensas de que los abonados que no vayan a acudir, de los 13.700 censados, liberen su asiento y, a su vez, la entidad albinegra pueda vender las correspondientes entradas.

El tope

De momento, la cifra más alta de espectadores, en lo que llevamos de ejercicio, son los 12.310 del Castellón-Huesca, disputado el 3 de enero del 2026 (sábado navideño) a las 16.15 horas. 16.15 horas. Aún lejos de los 13.000.

Cambio de chip

Incluso el club se ha puesto en modo ascenso.

El vídeo subido también este miércoles, a una hora tan significativa como las 19.22 (la de los anuncios importantes), con imágenes tan estimulantes como las de los ascensos más recientes o encuentros como el del Real Murcia-Castellón último, sin olvidar el 4-3 al Deportivo en la prórroga de junio del play-off a Segunda del 2023, al sugerente ritmo de Vamos a encender los vecindarios, de Guitarricadelafuente (nombre artístico del benicense Álvaro Lafuente) evidencia ese cambio de chip (y de discurso) institucional.