El Dépor rebaja intensidad: "Si perdemos contra el Castellón no va a morir nadie"

El CD Castellón y el Deportivo de la Coruña continúan la preparación del partido del domingo. El SkyFi Castalia albergará un partido muy esperado: segundo contra tercer clasificado. Este jueves, el lateral italiano del Dépor, Giacomo Quagliata, no escondió la importancia del duelo, pero dejó claro que no será definitivo para conseguir el ascenso directo.

“Pienso que en este momento de la temporada todos los partidos son importantes, pero si perdemos no va a morir nadie. Todavía quedará tiempo para conseguir el objetivo. Nos quedan 17 finales, de nada vale ganar el domingo y perder el siguiente partido”, declaró el futbolista del Deportivo.

Quagliata, un fijo en el once blanquiazul, apeló a la “unión” del vestuario blanquiazul para derrotar a un Castellón que les superó en el duelo de la primera vuelta. “Tienen jugadores que son muy rápidos en ataque. Estamos trabajando para hacer las cosas bien, con y sin balón. Aquel partido nos sirvió para saber cuáles son sus puntos fuertes”, afirmó en rueda de prensa.

"Mentalidad ganadora"

En este sentido, pidió ir “con mentalidad ganadora” al SkyFi Castalia porque enfrente tendrán a un Castellón que solo ha perdido uno -contra el Cádiz, el pasado 21 de diciembre- de sus últimos 14 partidos.

“Creo que vamos a hacer un buen partido. Ahora somos un equipo más fuerte por la unión que hay en el grupo. El ejemplo es el gol de Yeremay en el León en el último minuto. Cómo vamos a celebrarlo todos juntos es una señal muy fuerte”, sentenció el lateral italiano, próximo rival de los albinegros.