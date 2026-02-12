Fallece a los 89 años Pedro Alcañiz Ruiz, histórico capitán del CD Castellón

El fútbol de Castellón llora la pérdida de Pedro Alcañiz Ruiz, que ha fallecido a los 89 años. Alcañiz fue uno de los referentes del CD Castellón de los años 60 y uno de los mejores defensas de su centenaria historia. Vistió la elástica en más de 200 partidos, consiguió ascender a Segunda División y destacó por su gran compromiso, contundencia y regularidad. Además, fue el iniciador de una de las más queridas estirpes de futbolistas albinegros: su hijo Pedro Alcañiz Martínez, Pedrito, y su nieto Ximo Ballesteros Alcañiz también jugaron en el Castellón.

Pedro Alcañiz Ruiz nació en Madrid, en octubre de 1936. En edad adolescente debutó en el Leganés. Como detalla el libro En el escudo de tu historia, posteriormente pasó por el Alcázar de San Juan y el Constancia de Inca. Al CD Castellón llegó en el verano de 1961. Lo hizo para echar raíces.

En la capital de la Plana conoció a su futura esposa y formó una familia. En paralelo, se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la década. Quienes lo vieron jugar lo recuerdan como un defensa valiente, tenaz y expeditivo. Un capitán y un líder. Durante cinco temporadas consecutivas, no se perdió un solo partido. Formidable marcador, comandó una línea defensiva que contaba con hombres de gran importancia histórica en el club, como Quinocho o Aznar, y persiguió con ahínco el ascenso a Segunda División.

El ascenso de 1966

Porque aquel equipo que arrasaba en Tercera (tres veces seguidas campeón), se lo jugaba todo después a una carta en las temidas eliminatorias de promoción. En 1966, Alcañiz fue uno de los valientes que sobrevivió a una encerrona de época en Elda y consiguió, al fin, el anhelado ascenso de categoría.

Alcañiz, el tercero por la izquierda en la fila superior. / Archivo Mediterráneo / Ahiscas

Prueba de la calidad de aquella plantilla es el tercer puesto que obtuvo en la temporada siguiente, en Segunda División, rozando el ascenso a Primera. Pasada la treintena, Alcañiz vio reducidos sus minutos y el Castellón fue víctima de una reestructuración en la categoría. De vuelta a Tercera, Alcañiz se lesionó de gravedad en el tercer encuentro y se perdió casi toda la temporada. Los albinegros la terminaron con otro ascenso a Segunda.

Pedro Alcañiz Ruiz fichó posteriormente por el Villarreal CF, donde dio muestras de su valía. No en vano, antes de colgar las botas logró otro ascenso a Segunda, en 1971, el primero en la historia del club amarillo.

Una vez retirado se dedicó a sus negocios en la capital de la Plana, donde fue una persona muy respetada y querida. Inculcó su pasión por el fútbol a su hijo Pedro Alcañiz, uno de los delanteros más carismáticos de los años 80 y 90. Ya en este siglo, vio a su nieto Ximo Ballesteros defendiendo los colores albinegros, para orgullo de toda la familia.

El acto de las exequias fúnebres tendrá lugar el sábado a las 11.00 horas en la parroquia Santísima Trinidad.