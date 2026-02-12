Conexión Orellut | El CD Castellón quiere demostrar ante el Depor que su candidatura al ascenso va muy en serio

El podcast del periódico Mediterráneo Conexión Orellut, dirigido por José Luis Gual, estrena este viernes un nuevo episodio centrado en la previa del gran duelo de este domingo en Castalia entre el CD Castellón y el Deportivo de la Coruña.

El programa repasa todas las claves del encuentro, con las declaraciones de Suero y Quagliata, la última hora del conjunto gallego y el análisis del propio Gual.

En la tertulia participan Dragan Punisic, Luis Pastor, Pablo Casado y Javi Torres. El episodio se completa con la sección musical Enola Wave, de la mano de Vicente Llácer.

Una cita imprescindible para la afición albinegra en la antesala de uno de los partidos más esperados de la temporada.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.