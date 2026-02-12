CD Castellón | La fragancia de Israel Suero: "Estamos disfrutando"

Un poco de Suero es mucho. Con cuatro goles y cuatro asistencias en 678 minutos, el mediapunta del CD Castellón está exprimiendo sus momentos en el campo para ser enormemente productivo. Israel Suero, apasionado de los perfumes, actúa como la fragancia que comercializa: aparece sobre el verde y todo huele de inmediato mucho mejor. Casi siempre desde el banquillo, como revulsivo, pero también de inicio, como ocurrió en la goleada del domingo a domicilio contra el Real Valladolid.

El futbolista madrileño de 31 años ha sido el protagonista en la sala de prensa. El CD Castellón recibe el domingo, a las 21.00 horas, al Deportivo de la Coruña. Segundo contra tercero, el SkyFi Castalia albergará el partidazo de la jornada.

Estas han sido las frases más destacadas de Suero en rueda de prensa.

"Me siento bastante bien. (Jugar de inicio o no) Es una decisión del míster, que respeto mucho. Son situaciones que pasan en el fútbol, yo voy a seguir trabajando para ayudar al equipo".

"Estamos en un momento bastante bueno y que hay seguir aprovechándolo. Nos enfocamos en el día a día y a ver qué pasa, pero estamos disfrutando".

"Tenemos mucha confianza todos, juegue quien juegue. Estamos todos unidos y aportamos. Los que dice el mister nos está saliendo a la perfección hasta ahora"

El partido contra el Dépor

"Espero un partido muy intenso. Es un equipo muy fuerte, pero estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo. Si hacemos lo que venimos haciendo, tenemos opciones de ganar. Ellos tienen jugadores que nos pueden hacer daño, pero nosotros también".

Mensaje a la afición

"Que estén como siempre con nosotros. Son increíbles y merecen algo grande esta temporada. Aún queda mucho y hay que seguir trabajando y veremos qué hacemos".

Suero celebra el golazo contra Las Palmas. / KMY ROS

El proceso del club desde su llegada

"Cuando llegué, el proyecto de Bob quería llegar a la Liga y desde entonces se está viendo mucha mejora en el club en todos los sentidos, haciendo las cosas bien"

El regreso de Raúl Sánchez

"Tenemos una relación bastante buena dentro y fuera del campo. Hablé con él y estaba con ganas de volver. Sabemos lo que ha hecho Raúl en este club. Es un orgullo que esté de vuelta, estamos muy contentos por ello".