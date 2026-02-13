El duelo de filiales entre Castellón y Barcelona, a expensas de la suspensión definitiva

La alerta roja por fuertes vientos en la provincia de Castellón ha conllevado la suspensión de todos los partidos del fútbol base de este sábado a nivel autonómico. Además, el partido que debía enfrentar a los filiales del CD Castellón y FC Barcelona también está en riesgo y, en estos momentos, lo más probable es que se suspenda, a expensas de la comunicación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Castellón B y Barcelona Atlètic iban a jugar, en encuentro correspondiente al campeonato de Liga de Segunda RFEF, en las instalaciones de Gaetà Huguet, en la capital de la Plana. Pero el encuentro, que estaba fijado para el sábado las 16.00 horas, está abocado al aplazamiento por la alerta por vientos huracanados. Está por ver si el partido se reubica al domingo, donde se espera que amaine el viento y se reduzca el riesgo, o se pospone sin concretar una nueva fecha

Cabe recordar que el Ayuntamiento ha decretado la suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre y de interior para este sábado.

La alerta

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido un nuevo aviso especial sobre el temporal de viento al activarse la alerta roja en toda la provincia de Castellón por riesgo extremo ya que el sábado se prevén rachas que pueden superar los 140 km/h.

Según la Aemet, mañana sábado se prevé que las rachas puedan superar los 140 km/h en el nivel rojo y los 100 km/h en el nivel naranja, por lo que se recomienda extremar la vigilancia y la seguridad, y prestar atención a los avisos que se vayan produciendo.

El aviso especial indica que el episodio de viento presenta un riesgo extremo mañana sábado por nivel rojo en Castellón, donde podrían superarse los 140 km/h en el interior y los 130 km/h en el litoral.

En las zonas litorales han sido activados avisos por fenómenos costeros nivel naranja en Castellón y amarillo en el resto. A medianoche empezará a agravarse la intensidad del viento hasta alcanzar rachas extremas durante todo el sábado, sobre todo en Castellón.