Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuda 200 €Familia de SoniaDirecto temporal viento CastellónNeonazis CastellónPlanes para este fin de semanaRestaurantes calçots en Castellón
instagramlinkedin

CD Castellón | El Dépor, pendiente de la evolución del temporal, mantiene su plan de viaje para jugar en el SkyFi Castalia

La alerta roja estará desactivada el día del partido (domingo), pero el riesgo asoma por la seguridad en el desplazamiento de los visitantes (sábado)

El Dépor, en el entrenamiento de este viernes.

El Dépor, en el entrenamiento de este viernes. / RC Deportivo

David Oliver

Castellón

La alerta roja por fuertes vientos ha propiciado la suspensión de todos los partidos de fútbol dependientes de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) que debían celebrarse el sábado en la provincia de Castellón. También están cerca del aplazamiento oficial aquellos partidos del sábado que organiza la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como el duelo de filiales entre CD Castellón y FC Barcelona en Gaetà Huguet. Caso distinto es el de los partidos del domingo, que en principio, ya con la alerta desactivada, se podrán disputar con normalidad.

El domingo a las 21.00 horas está previsto que se enfrenten, en el SkyFi Castalia, el CD Castellón y el Deportivo de la Coruña. La alerta roja estará desactivada el día del partido, pero el riesgo asoma por la seguridad en el desplazamiento de los visitantes el sábado. Según informa La Opinión de A Coruña, el Dépor mantiene su plan de viaje, pero está pendiente de la evolución del temporal y de posibles indicaciones de la Liga y la RFEF. Cabe recordar que la pasada jornada se aplazó el Ceuta-Córdoba por motivos relacionados con la seguridad en el desplazamiento.

La alerta roja, solo el sábado

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido un nuevo aviso especial sobre el temporal de viento al activarse la alerta roja en toda la provincia de Castellón por riesgo extremo ya que el sábado se prevén rachas que pueden superar los 140 km/h.

Según la Aemet, mañana sábado se prevé que las rachas puedan superar los 140 km/h en el nivel rojo y los 100 km/h en el nivel naranja, por lo que se recomienda extremar la vigilancia y la seguridad, y prestar atención a los avisos que se vayan produciendo.

El aviso especial indica que el episodio de viento presenta un riesgo extremo mañana sábado por nivel rojo en Castellón, donde podrían superarse los 140 km/h en el interior y los 130 km/h en el litoral.

Noticias relacionadas y más

En las zonas litorales han sido activados avisos por fenómenos costeros nivel naranja en Castellón y amarillo en el resto. A medianoche empezará a agravarse la intensidad del viento hasta alcanzar rachas extremas durante todo el sábado, sobre todo en Castellón.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
  2. Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
  3. Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
  4. El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
  5. El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
  6. Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
  7. Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia
  8. Directo Real Valladolid-Castellón: los albinegros buscan una victoria que les aúpe al liderato

CD Castellón | El Dépor, pendiente de la evolución del temporal, mantiene su plan de viaje para jugar en el SkyFi Castalia

CD Castellón | El Dépor, pendiente de la evolución del temporal, mantiene su plan de viaje para jugar en el SkyFi Castalia

El duelo de filiales entre Castellón y Barcelona, a expensas de la suspensión definitiva

El duelo de filiales entre Castellón y Barcelona, a expensas de la suspensión definitiva

¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - Deportivo de La Coruña en el Sky Fi Castalia

¡Sorteo! Gana dos entradas para el CD Castellón - Deportivo de La Coruña en el Sky Fi Castalia

Las frases de Pablo Hernández en la previa del Castellón-Dépor

Las frases de Pablo Hernández en la previa del Castellón-Dépor

El SkyFi Castalia apunta al lleno... y el CD Castellón recomienda acudir pronto

El SkyFi Castalia apunta al lleno... y el CD Castellón recomienda acudir pronto

El Dépor rebaja intensidad: "Si perdemos contra el Castellón no va a morir nadie"

El Dépor rebaja intensidad: "Si perdemos contra el Castellón no va a morir nadie"

Conexión Orellut | El CD Castellón quiere demostrar ante el Depor que su candidatura al ascenso va muy en serio

Conexión Orellut | El CD Castellón quiere demostrar ante el Depor que su candidatura al ascenso va muy en serio

Fallece a los 89 años Pedro Alcañiz Ruiz, histórico capitán del CD Castellón

Fallece a los 89 años Pedro Alcañiz Ruiz, histórico capitán del CD Castellón
Tracking Pixel Contents