CD Castellón | El Dépor, pendiente de la evolución del temporal, mantiene su plan de viaje para jugar en el SkyFi Castalia

La alerta roja por fuertes vientos ha propiciado la suspensión de todos los partidos de fútbol dependientes de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) que debían celebrarse el sábado en la provincia de Castellón. También están cerca del aplazamiento oficial aquellos partidos del sábado que organiza la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como el duelo de filiales entre CD Castellón y FC Barcelona en Gaetà Huguet. Caso distinto es el de los partidos del domingo, que en principio, ya con la alerta desactivada, se podrán disputar con normalidad.

El domingo a las 21.00 horas está previsto que se enfrenten, en el SkyFi Castalia, el CD Castellón y el Deportivo de la Coruña. La alerta roja estará desactivada el día del partido, pero el riesgo asoma por la seguridad en el desplazamiento de los visitantes el sábado. Según informa La Opinión de A Coruña, el Dépor mantiene su plan de viaje, pero está pendiente de la evolución del temporal y de posibles indicaciones de la Liga y la RFEF. Cabe recordar que la pasada jornada se aplazó el Ceuta-Córdoba por motivos relacionados con la seguridad en el desplazamiento.

La alerta roja, solo el sábado

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido un nuevo aviso especial sobre el temporal de viento al activarse la alerta roja en toda la provincia de Castellón por riesgo extremo ya que el sábado se prevén rachas que pueden superar los 140 km/h.

Según la Aemet, mañana sábado se prevé que las rachas puedan superar los 140 km/h en el nivel rojo y los 100 km/h en el nivel naranja, por lo que se recomienda extremar la vigilancia y la seguridad, y prestar atención a los avisos que se vayan produciendo.

El aviso especial indica que el episodio de viento presenta un riesgo extremo mañana sábado por nivel rojo en Castellón, donde podrían superarse los 140 km/h en el interior y los 130 km/h en el litoral.

En las zonas litorales han sido activados avisos por fenómenos costeros nivel naranja en Castellón y amarillo en el resto. A medianoche empezará a agravarse la intensidad del viento hasta alcanzar rachas extremas durante todo el sábado, sobre todo en Castellón.