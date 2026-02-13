Las frases de Pablo Hernández en la previa del Castellón-Dépor

El SkyFi Castalia alberga, el domingo a las 21.00 horas, el partidazo de la jornada. El CD Castellón, segundo en la tabla, recibe al Deportivo de la Coruña, el tercer clasificado. El entrenador orellut ha comparecido este viernes en rueda de prensa.

Estas han sido sus frases más destacadas.

El partido contra el Dépor

"Es un partido bonito, de esos que a todos nos gustaría estar en el verde, pero al final son tres puntos. Sabemos que es un rival directo en la zona alta y obviamente espero un partido muy disputado ante un gran rival. Espero ver un partido en el que podamos disfrutar. Nos toca hacer un buen partido delante de nuestra afición".

El papel de la afición en el SkyFi Castalia

"Para nosotros es muy importante la afición. La racha que llevamos (siete victorias seguidas en casa) no es casualidad, es también gracias a ellos por el apoyo que nos dan. Hay mucha ilusión, sabemos que van a estar con nosotros a muerte, y a nosotros nos toca dejarnos el alma, dejarlo todo en el campo e intentar brindarles una victoria".

Las claves del partido

"No es ningún secreto que las transiciones son uno de sus fuertes. Con espacios son muy poderosos y desequilibrantes. En su campo logramos minimizar esas acciones, aunque seguro que habrá algunas donde nos toque sufrir porque son muy buenos".

La variedad de recursos y jugadores disponibles

"Es un bendito problema. Habla muy bien del equipo. Todos los jugadores están rindiendo a un gran nivel. Intentaré elegir el mejor once, sé que están todos preparados. Todos los que comienzan y los que no están siempre preparados y en eso estoy muy tranquilo".

"Tenemos muy buenos jugadores en todas las posiciones. Jugadores de perfiles distintos que nos permiten buscar lo mejor para cada partido. Muchas veces es complicado, porque todos están a un gran nivel, pero estoy tranquilo porque miramos el bien del equipo, que es lo importante".

El rendimiento a pelota parada

"Al balón parado le damos mucha importancia tanto a nivel ofensivo como defensivo. Muchas veces decide partidos. Hay que seguir en la linea que estamos".

El peso de la secuencia Dépor-Las Palmas-Racing

"Todos los partidos valen lo mismo. Son tres puntos en juego. Sabemos que estos tres rivales próximos están llamados a luchar por el ascenso, pero mas allá de eso lo que me preocupa es el próximo partido, que no perdamos nuestra identidad y que el equipo compita como está compitiendo, porque eso nos acerca mucho a ganar, y luego el futbol dirá".

El debut de Fadel en Valladolid

"Estoy contento. El chico desde que llegó está entrenando muy bien. Es uno más de la plantilla. Si no juega con nosotros, puede ir con el filial y coger ritmo. Al principio allí le costó un poquito, le tocó el rival más rápido, pero luego se fue asentando y con el balón estuvo muy bien".