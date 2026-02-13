El SkyFi Castalia apunta al lleno... y el CD Castellón recomienda acudir pronto

El CD Castellón recibe el domingo, a las 21.00 horas, al Deportivo de la Coruña. Segundo contra tercero, el SkyFi Castalia albergará el partidazo de la jornada. La cifra de entradas disponibles baila a medida que los abonados liberan butacas. Anoche quedaban unas 200 entradas disponibles, por lo que el lleno es posible.

De esta manera, el SkyFi Castalia podría presentar el primer ‘no hay billetes’ de la temporada. Se espera un magnífico ambiente con la ilusión disparada con un posible ascenso de categoría.

Mensajes del club

Además, el club realizó ayer, a través de varios futbolistas, un llamamiento a la afición, para que acuda con la máxima antelación posible al estadio y empiece a animar el ambiente (evitando colas en los accesos, de paso). Incluso, el Castellón ha compartido unos simpáticos justificantes de baja médica temporal por afonía, pensando en el lunes laborable, por animar al Castellón en las gradas.

Más allá de lo anecdótico, lo cierto es que la unión entre la afición y el equipo está convirtiendo el SkyFi Castalia en un auténtico fortín. Pablo Hernández ha dirigido al primer equipo del Castellón en el SkyFi Castalia en nueve ocasiones. Se estrenó con victoria al Sporting (3-1) y luego perdió ante el Albacete (0-1). Desde entonces, todo son victorias (siete). De manera consecutiva, los orelluts han doblegado a Málaga (2-1), Real Sociedad B (5-4), Las Palmas (1-0), Mirandés (3-1), Huesca (4-1), Leganés (2-0) y Andorra (2-0). El domingo, a las 21.00 horas y contra el Deportivo, asoma una nueva oportunidad para seguir haciendo historia.