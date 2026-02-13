Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desaparición de SoniaDirecto temporal viento CastellónEclipse CsatellónEl último videoclubConciertos Magdalena 2026Violeta Mangriñán
instagramlinkedin

El SkyFi Castalia apunta al lleno... y el CD Castellón recomienda acudir pronto

El duelo del domingo con el Dépor se encamina hacia el primer ‘no hay billetes’ de la temporada

El club pide acudir con antelación y proporciona 'partes por afonía'

La afición del Castellón, en los aledaños del SkyFi Castalia, antes del partido con el Andorra

La afición del Castellón, en los aledaños del SkyFi Castalia, antes del partido con el Andorra / Gabriel Utiel

David Oliver

Castellón

El CD Castellón recibe el domingo, a las 21.00 horas, al Deportivo de la Coruña. Segundo contra tercero, el SkyFi Castalia albergará el partidazo de la jornada. La cifra de entradas disponibles baila a medida que los abonados liberan butacas. Anoche quedaban unas 200 entradas disponibles, por lo que el lleno es posible.

De esta manera, el SkyFi Castalia podría presentar el primer ‘no hay billetes’ de la temporada. Se espera un magnífico ambiente con la ilusión disparada con un posible ascenso de categoría.

Mensajes del club

Además, el club realizó ayer, a través de varios futbolistas, un llamamiento a la afición, para que acuda con la máxima antelación posible al estadio y empiece a animar el ambiente (evitando colas en los accesos, de paso). Incluso, el Castellón ha compartido unos simpáticos justificantes de baja médica temporal por afonía, pensando en el lunes laborable, por animar al Castellón en las gradas.

Noticias relacionadas y más

Más allá de lo anecdótico, lo cierto es que la unión entre la afición y el equipo está convirtiendo el SkyFi Castalia en un auténtico fortín. Pablo Hernández ha dirigido al primer equipo del Castellón en el SkyFi Castalia en nueve ocasiones. Se estrenó con victoria al Sporting (3-1) y luego perdió ante el Albacete (0-1). Desde entonces, todo son victorias (siete). De manera consecutiva, los orelluts han doblegado a Málaga (2-1), Real Sociedad B (5-4), Las Palmas (1-0), Mirandés (3-1), Huesca (4-1), Leganés (2-0) y Andorra (2-0). El domingo, a las 21.00 horas y contra el Deportivo, asoma una nueva oportunidad para seguir haciendo historia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
  2. Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
  3. Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
  4. El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
  5. El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
  6. Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
  7. Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia
  8. Directo Real Valladolid-Castellón: los albinegros buscan una victoria que les aúpe al liderato

El SkyFi Castalia apunta al lleno... y el CD Castellón recomienda acudir pronto

El SkyFi Castalia apunta al lleno... y el CD Castellón recomienda acudir pronto

El Dépor rebaja intensidad: "Si perdemos contra el Castellón no va a morir nadie"

El Dépor rebaja intensidad: "Si perdemos contra el Castellón no va a morir nadie"

Conexión Orellut | El CD Castellón quiere demostrar ante el Depor que su candidatura al ascenso va muy en serio

Conexión Orellut | El CD Castellón quiere demostrar ante el Depor que su candidatura al ascenso va muy en serio

Fallece a los 89 años Pedro Alcañiz Ruiz, histórico capitán del CD Castellón

Fallece a los 89 años Pedro Alcañiz Ruiz, histórico capitán del CD Castellón

CD Castellón | La fragancia de Israel Suero: "Estamos disfrutando"

CD Castellón | La fragancia de Israel Suero: "Estamos disfrutando"

Castellón-Deportivo: ¿el SkyFi Castalia colgará el 'no hay billetes'?

Castellón-Deportivo: ¿el SkyFi Castalia colgará el 'no hay billetes'?

Las sorprendentes declaraciones de un jugador del Deportivo: «Diría que el Castellón es...»

Las sorprendentes declaraciones de un jugador del Deportivo: «Diría que el Castellón es...»

¿Por qué el gol de Cipenga en el Valladolid-Castellón no ha sido elegido como el mejor de la jornada?

¿Por qué el gol de Cipenga en el Valladolid-Castellón no ha sido elegido como el mejor de la jornada?
Tracking Pixel Contents