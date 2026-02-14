Así fueron las visitas del Dépor al feudo del Castellón en el siglo XX

En los últimos años, Castellón y Deportivo se han reencontrado en competición oficial, deparando una serie de duelos espectaculares que aún permanecen frescos en la retina de los aficionados de ambos clubs. Sin embargo, llevaban mucho tiempo sin encontrarse. En el siglo XX, fueron rivales más o menos habituales.

Hasta que llegó el recordado play-off del 2023, el Castellón no recibía al Deportivo de la Coruña en Castalia desde 1988. Esa sequía no apagó el aroma a clásico en el enfrentamiento. Sobre todo, en las décadas de los 40, los 70 y los 80, ambos equipos se vieron las caras con destacada frecuencia.

Un partido a reseñar se remonta a la temporada 1988/89, la del último ascenso del Castellón a Primera. El envite en Castalia se jugó en la primera vuelta y finalizó con empate (1-1). El visitante Vicente igualó en la prolongación el tanto de Mel en el segundo tiempo. El Castellón, entrenado por Luiche, se quedó con diez por una doble amonestación a Alfredo. En el Dépor de Arsenio Iglesias despuntaba un joven Fran, luego leyenda, y militaban Raudnei y Fontana, dos futbolistas que también vistieron de albinegro.

La protesta

Mucho antes en el tiempo asoma un partido fantasma. El Castellón-Dépor de 1933, también en Segunda División, no llegó a disputarse. La directiva que presidía Cayetano Bigné decidió protestar contra el cierre del antiguo campo del Sequiol negándose a jugar como local en València. Así, el partido se suspendió y el Deportivo de la Coruña sumó la victoria.

Muchas de las visitas del Dépor al SkyFi Castalia están marcadas por diferentes estrenos. Por ejemplo, el antiguo estadio albergó el partido inaugural de la temporada 1976/77. Aquel día debutó uno de los jugadores provinciales de más peso (Ribes) y uno de los porteros de referencia nacional en las siguientes décadas (Buyo, con el Dépor). En los banquillos también hubo debuts ilustres, con Di Stéfano en el local y Rial en el visitante. El partido finalizó 0-0.

En diciembre de 1979, el debutante fue el argentino Tigre Gilé, que abrió el marcador en una victoria albinegra sobre el Dépor (2-0). El partido supuso el 200º en la sobresaliente carrera de Tonín en el Castellón, y el 100º de Paco Buyo en el Dépor.

Avanzando en este repaso a los precedentes del encuentro del domingo en el SkyFi Castalia, de la mano de la Asociación de Amigos de la Historia del CD Castellón (Ahiscas), destaca el primer partido oficial en el Nuevo Castalia. Ocurrió el 5 de septiembre de 1987 y el Castellón ganó 2-1 al Dépor. Los goles orelluts los marcaron Carrillo y Manchado.

La relación en el tiempo entre ambos clubs también se explica a través de porteros: Andrés Mendieta jugó en ambos clubs y en el Dépor lo entrenó Benito Joanet, después albinegro; y Docobo, canterano del Dépor, se retiró en el Castellón de los 90. En fechas recientes, jugadores como Borja Granero, Haris Medunjanin, Salva Ruiz o Josep Calavera han vestido ambas camisetas.