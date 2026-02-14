El Deportivo cambia de planes y vuela a Valencia para evitar problemas con el viento y poder jugar contra el CD Castellón

El viento amainará a partir de la madrugada y el domingo habrá partido en el SkyFi Castalia. El Deportivo de la Coruña, rival del CD Castellón, le comunicó a la Federación su preocupación por tener que desplazarse a Castellón, cuando este sábado hay declarada una alerta roja por vientos en la zona, pero nada ha cambiado en los planes de la competición: el partido se jugará este domingo a las 21.00 horas.

Eso sí, el club coruñés ha decidido, para evitar contratiempos, cambiar su plan de viaje y, en vez de desplazarse directamente a Castellón, lo hará a Valencia y de ahí se subirá en un bus hasta la ciudad donde se disputa el encuentro. Su chárter estaba previsto que despegara a las 18.00 horas.

Según informa La Opinión de A Coruña, el Deportivo emprende el viaje tras un entrenamiento matinal en el que, en parte, estuvo en vilo por este tipo de incidencias. La idea es que el equipo, tras el viaje por carretera de más o menos una hora de Valencia a Castellón, esté en su hotel de concentración más o menos para la hora de cenar, con casi un día entero de margen respecto a la hora de inicio del duelo.

Además, el Deportivo ya trabajaba en planes alternativos por si tuviese que matizar su plan de viaje, ya fuese en lo referente al aeropuerto de destino o al cronograma del desplazamiento, y así ha acabado ocurriendo.

Cabe recordar que la alerta roja por fuertes vientos en la provincia de Castellón ha conllevado la suspensión de todos los partidos del fútbol base de este sábado a nivel autonómico. Además, la RFEF también aplazó el partido que Castellón B y Barcelona Atlètic iban a jugar, en encuentro correspondiente al campeonato de Liga de Segunda RFEF, en las instalaciones de Gaetà Huguet, en la capital de la Plana. Como el Barça tiene un partido entre semana, no ha podido moverse al domingo, así que la nueva fecha se conocerá más adelante.

Para el domingo, sin embargo, se espera que el viento amaine. Se jugará el fútbol base con normalidad y, por supuesto, el partido grande en el SkyFi Castalia.