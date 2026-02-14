En directo | Castellón-Dépor

El CD Castellón recibe este domingo, a las 21.00 horas, al RC Deportivo de la Coruña, en el partidazo de la jornada en Segunda División. El SkyFi Castalia alberga un atractivo duelo entre dos equipos de la zona alta, que comenzaron la jornada segundo y tercero, respectivamente.

