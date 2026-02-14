En Directo
En directo | Castellón-Dépor
Los albinegros quieren sumar la octava victoria seguida en el SkyFi Castalia
Enfrente, uno de los máximos aspirantes al ascenso
El CD Castellón recibe este domingo, a las 21.00 horas, al RC Deportivo de la Coruña, en el partidazo de la jornada en Segunda División. El SkyFi Castalia alberga un atractivo duelo entre dos equipos de la zona alta, que comenzaron la jornada segundo y tercero, respectivamente.
Sigue el desarrollo del encuentro del CD Castellón en el directo de Mediterráneo.
Pablo Hernández, entrenador orellut, analizó el encuentro en sala de prensa.
Hola! Bienvenidos al directo del Castellón-Dépor.
