En directo | Castellón-Dépor

Los albinegros quieren sumar la octava victoria seguida en el SkyFi Castalia

Enfrente, uno de los máximos aspirantes al ascenso

El Castellón-Dépor, en directo.

El Castellón-Dépor, en directo. / Mediterráneo

Pablo Casado

Castellón

El CD Castellón recibe este domingo, a las 21.00 horas, al RC Deportivo de la Coruña, en el partidazo de la jornada en Segunda División. El SkyFi Castalia alberga un atractivo duelo entre dos equipos de la zona alta, que comenzaron la jornada segundo y tercero, respectivamente.

Sigue el desarrollo del encuentro del CD Castellón en el directo de Mediterráneo.

Actualizar

