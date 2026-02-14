Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Horario confirmado para el partido de Magdalena del CD Castellón

LaLiga ha dado a conocer los horarios de la 29 jornada de la Segunda División

David Oliver

Castellón

El CD Castellón afronta un momento clave de la temporada. Inmerso en la pelea por el ascenso, el equipo de Pablo Hernández recibirá este domingo a las 21.00 horas al Deportivo de la Coruña en el SkyFi Castalia. Mientras prepara el duelo, ha conocido el horario de uno de los encuentros que disputará durante las próximas fiestas de la Magdalena.

En concreto, el Castellón visitará al filial de la Real Sociedad el primer sábado de fiestas. Coincidirá con el Pregó. Los albinegros comenzarán su partido en Zubieta el sábado 7 de marzo a las 16.15 horas.

Más horarios

Todavía no se conoce el horario del segunfo fin de semana de Magdalena. Se sabe que el Castellón también volverá a jugar fuera de casa (en el Molinón contra el Sporting), pero el día y la hora están por concretar todavía.

Noticias relacionadas

Los horarios que se conocen, además del mentado, son los siguientes. Será el domingo 15 de febrero a las 21.00 horas, cuando el Castellón reciba en el SkyFi Castalia al Deportivo en un duelo en las alturas. Una semana después, el sábado 21 de febrero a las 21.00 horas, los orelluts viajarán para medirse a la UD Las Palmas, otro aspirante al ascenso. El calendario continuará el sábado 28 de febrero, también a las 21.00 horas, con un nuevo encuentro en casa frente al Racing de Santander, el actual líder de la categoría.

