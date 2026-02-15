El Castellón será líder de Segunda si vence al Deportivo de la Coruña
La derrota del Racing de Santander en Ipurúa abre la puerta al liderato albinegro
Hay un nuevo aliciente para el partido que comienza a las 21:00 horas entre CD Castellón y Deportivo de la Coruña y que ha sido acuñado como el partido de la jornada. El Racing de Santander ha caído (2-1) en su visita a la SD Eibar después de adelantarse en el marcador y ver cómo el conjunto vasco remontaba con un gol en el descuento del encuentro.
Un resultado que, por tanto, abre la puerta a un posible liderato albinegro en el caso de lograr un triunfo esta noche ante el Dépor. Además, el primer puesto, que sería en solitario, se prolongaría hasta el principio de la jornada siguiente, a diferencia de la pasada semana cuando el cuadro 'orellut' fue líder poco más de 24 horas hasta que el Racing venció su partido pendiente.
Más de treinta años sin ser líder al término de una jornada
De conseguirlo, el Castellón ocuparía su mejor clasificación desde la séptima jornada de la temporada 1992-93, cuando lideró la tabla con 11 puntos, empatado con el Lleida y el propio Racing de Santander, pero con mejor diferencia de goles.
Para encontrar al cuadro albinegro como líder en solitario al finalizar una jornada de la categoría habría que retroceder todavía más, hasta la temporada 1988-89, en la que el club logró su último ascenso a Primera División como campeón de Segunda, bajo la dirección de Luis Martínez García ‘Luiche’.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
- Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
- Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
- El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
- El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
- Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
- Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia
- Directo Real Valladolid-Castellón: los albinegros buscan una victoria que les aúpe al liderato