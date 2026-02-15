El Castellón será líder de Segunda si vence al Deportivo de la Coruña

Hay un nuevo aliciente para el partido que comienza a las 21:00 horas entre CD Castellón y Deportivo de la Coruña y que ha sido acuñado como el partido de la jornada. El Racing de Santander ha caído (2-1) en su visita a la SD Eibar después de adelantarse en el marcador y ver cómo el conjunto vasco remontaba con un gol en el descuento del encuentro.

Un resultado que, por tanto, abre la puerta a un posible liderato albinegro en el caso de lograr un triunfo esta noche ante el Dépor. Además, el primer puesto, que sería en solitario, se prolongaría hasta el principio de la jornada siguiente, a diferencia de la pasada semana cuando el cuadro 'orellut' fue líder poco más de 24 horas hasta que el Racing venció su partido pendiente.

Más de treinta años sin ser líder al término de una jornada

De conseguirlo, el Castellón ocuparía su mejor clasificación desde la séptima jornada de la temporada 1992-93, cuando lideró la tabla con 11 puntos, empatado con el Lleida y el propio Racing de Santander, pero con mejor diferencia de goles.

Para encontrar al cuadro albinegro como líder en solitario al finalizar una jornada de la categoría habría que retroceder todavía más, hasta la temporada 1988-89, en la que el club logró su último ascenso a Primera División como campeón de Segunda, bajo la dirección de Luis Martínez García ‘Luiche’.