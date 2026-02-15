Fallece Rafaela Rodríguez, la abuela del Centenario que emocionó a la afición del CD Castellón

Rafaela Rodríguez ha fallecido a los 103 años. Abuela del exfutbolista Manu Irún y gran aficionada del CD Castellón, Rafaela protagonizó un emotivo momento sobre el césped del SkyFi Castalia, ganándose el cariño de la afición albinegra.

Ocurrió en febrero del 2023. En el marco de los actos del Centenario del CD Castellón, era costumbre que antes de cada partido se rindiera un pequeño homenaje a futbolistas que habían defendido los colores del club a lo largo de la historia. En aquella ocasión, y en los momentos previos de un partido contra el Atlético Baleares, uno de los homenajeados, el exjugador orellut Manu Irún, saltó al césped acompañado por su prima Carmen Molina, reina de las fiestas, y por su abuela Rafaela Rodríguez, que nació exactamente la misma semana que el Club Deportivo Castellón, en julio del 1922.

«Lo que quería transmitir a Castalia es lo importante que es para alguien de Castellón como yo, y para su familia, jugar en el Castellón, y lo quise demostrar llevando a lo que más quieres: a tu abuela», explicó en su momento a Mediterráneo, Manu Irún. Y lo consiguió, vista la emoción con la que se vivió el momento en la grada.

El excapitán Manu Irún, con su prima Carmen Molina y la abuela Rafaela Rodríguez. / Gabriel Utiel

También se emocionaron los protagonistas, naturalmente. A través de su nieto, Rafaela apuntó a este diario que estuvo «encantada» con el acto. Un poco antes se le acercó el futbolista Kochorashvili y le dijo «calienta que sales». Al acabar el partido, la gente la paraba en la calle, junto a Castalia, para hacerse fotos. «Casi que le supo a poco --comenta Manu--, no quería solo salir al césped y ya está. Estábamos allí y me preguntó ‘¿dónde está el balón?’. Resulta que había estado ensayando el saque de honor y el Pam, pam, orellut en su casa. Eso te dice el tipo de persona que es: lo quiere vivir todo siempre al máximo. Yo en mi familia he visto siempre mucho esfuerzo y una generosidad absoluta y pensé que ella merecía más que nadie el homenaje. Detrás de cualquier deportista está el sacrificio enorme de una familia».

De Las Palmas a la calle Colón

Rafaela Rodríguez nació en 1922 en Las Palmas de Gran Canaria. «Mi abuelo, Justo Molina, que procedía de Alcudia de Veo, tenía una tienda de textil en la calle Colón donde vendía un poco de todo, desde uniformes laborales a mantones de Manila, y viajaba mucho para comprar género por toda España con Enrique, su mejor amigo», explica Irún. En un viaje a Las Palmas, los dos amigos conocieron a las hermanas Rodríguez, con las que se casaron y se instalaron en Castelló de manera definitiva. «En esa tienda me crié yo. Mis padres eran profesores en el instituto Ribalta y yo estudiaba en el colegio Herrero. Al salir del cole iba a la tienda y allí jugaba al fútbol. La portería era el mostrador de mi abuela», añade Manu, que disputó 120 partidos oficiales con la camiseta del Castellón, en Segunda y Segunda B, desde el debut en 1993 hasta su despedida en 1999.

Lee aquí la historia completa de Rafaela Rodríguez y Manu Irún. Familiares y allegados le dan hoy en Alcudia de Veo el último adiós. Descanse en paz.