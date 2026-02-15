Pablo Hernández, sobre el liderato del Castellón: "Hay que disfrutar, la gente que queremos a este club sabemos por lo que hemos pasado"

¡Qué alguien pare a este Castellón!. Ocho victorias consecutivas en el SkyFi Castalia y seis porterías a cero consecutivas. Esos son los registros del CD Castellón, el ahora líder de la Segunda División. Esta noche ha logrado superar al Deportivo de la Coruña, que comenzaba la jornada como tercer clasificado, con los goles de Ousmane Camara y Álex Calatrava. Una victoria que "vale tres puntos, pero anímicamente significa mucho".

Las declarariones del técnico al completo.

Valoración del partido

"Sabíamos de la dificultad de este partido. Vale tres puntos igual que el resto, pero anímicamente significa mucho. Ha sido un partido de pocas ocasiones, estamos acostumbrado a generar más oportunidades, pero hoy teníamos delante a un grandísimo equipo al que hemos minimizado. Hoy hemos tenido efectividad y si le sumas como compite este equipo da gusto desde fuera ver a estos chicos. Ahora a disfrutar de esta victoria, sin sacar pecho porque hay que seguir trabajando. Que esto nos sirva de espejo porque lo que nos hace estar así es nuestra forma de competir.

Líder de Segunda después de 36 años

"Lo único que pido es que no bajemos el nivel. Quedan 16 jornadas, es un mundo. Lo que he dicho siempre: 'compitiendo así somos capaces de ganar a cualquiera'. Ahora toca disfrutarlo, hace muchos años que no se vivía una situación así. La gente que queremos a este club sabemos por lo que hemos pasado. Es momento de creer, disfrutar y estar todos unidos. Tener a la afición de la manera que está aquí en Castalia nos va a dar muchos puntos"

Titularidad de Suero

"Suero es un jugador que nos da mucho balón, te da juego entre líneas y sabíamos que el Deportivo era agresivo y con él, si el Dépor saltaba a la presión, ibamos a tener espacios en la espalda. Si no saltaban, cuando recibe (Suero) entre líneas es muy bueno.

Isra Suero ha repitido titularidad ante el Dépor / Gabriel Utiel

Otra gran actuación de Gere

"En la línea que viene en las últimas jornadas. Está a un grandísimo nivel físico y futbolístico. Nos aporta con balón y sin él, ayuda, hace coberturas... Es mérito de él y de sus compañeros que están a su alrededor (Barri, Cala) . Es una suma de todos. Cuando el equipo estña a un gran nivel y encima corre como aviones, suele pasar lo que está pasando que llegan los resultados.

¿Qué supone acabar la jornada líder?

"Una recompensa al trabajo. Un premio porque estamos haciendo las cosas muy bien. Somos una familia, todos tenemos nuestro momento y sumamos. El verte ahí arriba en la clasificación es un premio. Pero más que la la primera posición, lo que miramos es que era un rival directo y que ya tenemos 48 puntos".

Cipenga y Camara celebran el primer gol del Castellón. / GABRIEL UTIEL

¿Cómo ha sentido el apoyo de la afición?

"Emocionado. Ha habido momentos que me emociona ver a la gente así, ilusionada con el equipo. Es una recompensa ver que la gente está con el equipo, pero es un síntoma de que ven que el equipo se deja el alma en el campo. Decirles que sigan así porque les necesitamos".

Barri y Doué sancionados para Las Palmas

"Teníamos a muchos jugadores con cinco amarillas. Ya dije que no me gusta gestionar las cosas porque no te asegura nada. Confío en toda la plantilla y en los jugadores que vayan a suplirles".