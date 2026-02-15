La previa | Castellón y Dépor se citan en una noche grande en el SkyFi Castalia

Ambientazo en las gradas y partidazo sobre el campo. CD Castellón y Deportivo de la Coruña prometen una noche grande de fútbol en el SkyFi Castalia, que apunta al lleno. Dos equipos bonitos y buenos que comenzaron la jornada segundos y terceros y que están peleando, por méritos propios, por cumplir el sueño del ascenso.

La cita se está convirtiendo en un clásico contemporáneo. Castellón y Dépor llevan unas temporadas creciendo, casi de la mano, y casi al mismo tiempo. Coincidieron en el play-off de 2023, en aquella semifinal memorable; repitieron en la eliminatoria de campeones del 2024, de fiesta en fiesta; y abrocharon de la mano en 2025, ya en Segunda, el deber de la permanencia. Ahora, en 2026, ambos han subido un peldaño.

El Castellón del big data ha encontrado en Pablo Hernández el complemento perfecto. El entrenador castellonense tomó las riendas de un equipo que no ganaba y lo ha convertido en una máquina competitiva que domina todos los registros del juego. Del descenso ha pasado al ascenso directo. A día de hoy, acumula siete victorias seguidas en el SkyFi Castalia y cinco porterías a cero.

Disponibles

Para el envite de esta noche, los albinegros recuperan a los defensas Mellot y Brignani, que fueron baja en la victoria en Valladolid por acumulación de tarjetas. La única baja, de larga duración, es la del mediapunta Douglas Aurélio. Pablo deberá elegir el once y administrar los recursos después: la aportación del banquillo es otro aspecto que está marcando diferencias.

Con todo, se espera que el enganche Cala y el mentado Mellot regresen a la titularidad. Dependiendo de los matices del partido, Sienra y Brignani pugnan por la segunda plaza de central, junto a Alberto, y Camara y Jakobsen por la titularidad en punta. La dupla Barri-Gere parece inamovible en estos momentos, con el ramillete habitual de opciones en las bandas.

Alineaciones probables: Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar, Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena; Cipenga, Pablo Santiago, Calatrava y Camara. Deportivo: Álvaro Ferllo; Alti, Noubi, Loureiro, Quagliata; José Ángel, Riki; Luismi Cruz, Mario Soriano, Yeremay; y Zakaria.

Enfrente, el Dépor. Un equipo con desbordante talento y una amenaza constante a la hora de transitar, que exigirá la máxima atención de los albinegros. El equipo de Antonio Hidalgo se presenta con todo su arsenal. Podría debutar como titular el centrocampista Riki, refuerzo de invierno que ya tuvo sus primeros minutos como deportivista en la polémica victoria al Albacete. Su estreno provocaría que Mario Soriano adelantara su posición para formar, junto a Yeremay y Luismi Cruz, por detrás del neerlandés Zakaria. Nombres que amenazan, junto al veloz Mella, la fiesta local en el SkyFi Castalia.

Entradas disponibles

En las gradas se espera un gran ambiente. Ayer quedaban unas 200 entradas a la venta, con la cifra cambiante por la liberación de asientos por parte de los abonados. En la previa, el Fondo 1922 exhibirá un tifo en Gol Sur, y desde el club se solicita que la afición acuda con antelación para animar desde el calentamiento. Un ensayo en toda regla para lo que viene: una primavera de emociones fuertes.