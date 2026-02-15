Resumen juvenil | El Castellón suena afinado ante el Levante y suma un gran triunfo (1-3)

El juvenil del CD Castellón sonó como la Orquesta Filarmónica de Viena en la Ciudad Deportiva del Levante (en Bunyol) y sumó la quinta victoria lejos de casa (1-3). Una victoria de mucho peso, en el campo del líder Levante, que ahora permite al Valencia recuperar el primer puesto de la Tabla. Antes del segundo minuto de juego Fran Santamaría puso el 0-1. Los locales igualaron muy pronto, pero en una gran segunda parte primero Pablo Ortíz (min. 48) y después Álex Biosca (min. 80), establecieron un 1-3 para sumar tres puntos y para reivindicarse.

Once presentado por el juvenil del CD Castellón ante el Levante. / CD Castellón

Era un partido complicado, pero el equipo de Luis Cubero ‘reforzado’ con jugadores como Adrián Arapio, Óscar Albiol y Fran Santamaría, mostró su mejor versión y apenas desafinó. Antes de cumplirse el segundo minuto anotó el goleador Fran Santamaría, aunque el Levante apenas tardó diez minutos en firmar las tablas por mediación de Biel Gutiérrez.

El Castellón, que salió muy enchufado en la segunda mitad, volvió a marcar muy pronto. Lo hizo el centrocampista valenciano Pablo Ortíz en el minuto 48, Los levantinistas quisieron, pero no pudieron ante el ímpetu, el orden y el bien estar de los albinegros que en el minuto 80 pusieron el 1-3 con gol de Álex Biosca.

Álex Biosca puso el cerrojo al partido con su gol marcado en el minuto 80. / Juan Francisco Roca

Aplazamientos

La jornada se disputó bajo mínimos dado que solo pudo jugar el juvenil del CD Castellón. El resto de los representantes provinciales vieron cómo se les suspendía el partido. El Villarreal CF no viajó a tierras murcianes para medirse al Real Murcia, y el Roda se quedó sin poder recibir al Hércules en la Ciudad Deportiva Pamesa.