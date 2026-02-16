El uno a uno del Castellón-Dépor | Vota al mejor
El equipo de Pablo Hernández toma el liderato tras la victoria en el SkyFi Castalia (2-0)
Matthys
|7| Apenas tuvo que parar. Se alió con la madera cuando fue necesario. Valiente por alto, firmó la sexta portería a cero seguida, camino del Zamora.
Mellot
|8| Minimizó el peligro de Yeremay en su costado y contribuyó una vez más a abrochar la victoria con oficio en el tramo final.
Alberto
|8| Otro capo. Ganó un montón de duelos y lideró la resistencia en los momentos de juntarse y defender.
Sienra
|8| Rapidísimo, hizo varias coberturas clave en el área, en la primera parte. Mantuvo el alto nivel de Valladolid.
Lucas Alcázar
|8| Mantuvo un duelo bonito con Mella, que siempre brillaba en el SkyFi Castalia. Sigue progresando cada día.
Diego Barri
|8| Gobernó el primer tramo del partido y se adaptó después, leyendo cada jugada. Vio la 5ª amarilla, como Doué.
Gerenabarrena
|9| De menos a más, fue creciendo a medida que avanzó el partido para terminar pletórico. Ídolo.
Cipenga
|8| Está con mucha confianza y se atreve con todo. También se esforzó en defensa, un aspecto en el que ha mejorado.
Cala
|9| Decantó el partido en el momento más difícil con un golazo de crack. También participó en el primero. Además, gran labor defensiva.
Suero
|8| Repitió titularidad y jugó bien, mientras le duró el fuelle. Encontró espacios y apareció en zonas de peligro.
Camara
|9| Abrió el marcador con un gran disparo y fue una pesadilla para los centrales del Dépor. En su mejor momento.
También jugaron
Raúl Sánchez | 7 |. Calidad. Su entrada reordenó el trío de escolta de Camara.
Marco Doué | 7 |. Buena labor. Vio la amarilla en el descuento y será sancionado.
Brignani | 7 |. Firme para defender en los últimos minutos.
Pablo Santiago | 7 |. Ayudó al final.
Álvaro | 7 |. Incordio. Agitó la punta del ataque orellut.
