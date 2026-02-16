Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | El CD Castellón no tiene límites y asalta el liderato tras otro triunfo en Castalia ante el Dépor
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos el octavo triunfo consecutivo del CD Castellón en el SkyFi Castalia, una victoria ante el Deportivo que sitúa a los albinegros como líderes en solitario de Segunda División, más de tres décadas después.
Desgranamos las claves del partido, el momento competitivo del equipo y lo que supone este liderato en plena pelea por el ascenso.
Con José Luis Gual, Emilio Isierte, Ángel Dealbert, Pascual Beltrán y Toni Gascó, además del análisis de datos y métricas con David Jorques.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
