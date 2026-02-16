Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñalada BenicàssimReducen al asesinoPrograma oficial Magdalena 2026Jueza CastellónOrganización criminalPlanes cultura y ocio Castellón
instagramlinkedin

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut | El CD Castellón no tiene límites y asalta el liderato tras otro triunfo en Castalia ante el Dépor

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón no tiene límites y asalta el liderato tras otro triunfo en Castalia ante el Dépor

El CD Castellón no tiene límites y asalta el liderato tras otro triunfo en Castalia ante el Dépor / Mediterráneo

José Luis Gual

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut analizamos el octavo triunfo consecutivo del CD Castellón en el SkyFi Castalia, una victoria ante el Deportivo que sitúa a los albinegros como líderes en solitario de Segunda División, más de tres décadas después.

Desgranamos las claves del partido, el momento competitivo del equipo y lo que supone este liderato en plena pelea por el ascenso.

Escúchalo en Spotify

Con José Luis Gual, Emilio Isierte, Ángel Dealbert, Pascual Beltrán y Toni Gascó, además del análisis de datos y métricas con David Jorques.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

Noticias relacionadas y más

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
  2. Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
  3. Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
  4. El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
  5. El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
  6. Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
  7. Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia
  8. Directo Real Valladolid-Castellón: los albinegros buscan una victoria que les aúpe al liderato

Conexión Orellut | El CD Castellón no tiene límites y asalta el liderato tras otro triunfo en Castalia ante el Dépor

Conexión Orellut | El CD Castellón no tiene límites y asalta el liderato tras otro triunfo en Castalia ante el Dépor

La crónica del Castellón-Dépor: ¡Líderes! (2-0)

La crónica del Castellón-Dépor: ¡Líderes! (2-0)

Encuesta: ¿Crees que el CD Castellón conseguirá el ascenso a Primera División esta temporada?

Encuesta: ¿Crees que el CD Castellón conseguirá el ascenso a Primera División esta temporada?

Lo que hay detrás del liderato del Castellón: un puñado de récords, el 'buen ojo' de Voulgaris...

Lo que hay detrás del liderato del Castellón: un puñado de récords, el 'buen ojo' de Voulgaris...

Los siete espectaculares datos que deja el asalto al liderato del Castellón

Los siete espectaculares datos que deja el asalto al liderato del Castellón

La intrahistoria del Castellón-Dépor

La intrahistoria del Castellón-Dépor

El uno a uno del Castellón-Dépor | Vota al mejor

El uno a uno del Castellón-Dépor | Vota al mejor

"Una ilusión nos persigue... la Primera División": La espectacular celebración de la afición del Castellón tras ganar al Dépor

"Una ilusión nos persigue... la Primera División": La espectacular celebración de la afición del Castellón tras ganar al Dépor
Tracking Pixel Contents