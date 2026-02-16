Conexión Orellut | El CD Castellón no tiene límites y asalta el liderato tras otro triunfo en Castalia ante el Dépor

En Conexión Orellut analizamos el octavo triunfo consecutivo del CD Castellón en el SkyFi Castalia, una victoria ante el Deportivo que sitúa a los albinegros como líderes en solitario de Segunda División, más de tres décadas después.

Desgranamos las claves del partido, el momento competitivo del equipo y lo que supone este liderato en plena pelea por el ascenso.

Con José Luis Gual, Emilio Isierte, Ángel Dealbert, Pascual Beltrán y Toni Gascó, además del análisis de datos y métricas con David Jorques.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.