Encuesta: ¿Crees que el CD Castellón conseguirá el ascenso a Primera División esta temporada?

En Castalia se respira algo diferente. Y la pregunta ya está en la calle: ¿estamos ante un año histórico para el regreso a Primera?

Vídeo | Locura en SkyFi Castalia tras la victoria del Castellón al Depor para situarse en el liderato

Pablo Casado

Víctor Meseguer

El CD Castellón es nuevo líder en solitario después de ganar al Dépor en un partidazo. El triunfo, unido a la derrota del Racing, permite a los albinegros auparse a la primera posición.

Ocho victorias consecutivas en el SkyFi Castalia y seis porterías a cero seguidas. Los números del CD Castellón hablan por sí solos. A la solidez defensiva se suma un juego convincente y una comunión total con la grada.

La racha no solo refuerza la clasificación, también dispara la ilusión. Con el equipo instalado en la pelea por los puestos de arriba son muchos los que empiezan a pensar que puede ser esta temporada la del ascenso a Primera División.

