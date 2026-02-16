Lo que hay detrás del liderato del Castellón: un puñado de récords, el 'buen ojo' de Voulgaris...

Hoy, 16 de febrero del 2026, no fue un lunes cualquiera. Amaneció soleado y sin asomos de las últimas borrascas, más bien tirando a caluroso que a cálido. Pero había algo más por encima de lo meteorológico que contribuía a esa sensación de agrado. El CD Castellón, cerca de 36 años después, lideraba en solitario la Segunda División.

Este primer puesto es difícil de explicar cuando, en la jornada quinta, apenas había sumado dos empates. También cuando es un equipo que la temporada pasada amarró la permanencia en la antepenúltima fecha. Tampoco ha pasado mucho tiempo desde su paso por Primera Federación (temporada 2023/2024); ni mucho menos han quedado en el olvido las siete campañas en Tercera, con derrotas tan hirientes como frente al Borriol o el Segorbe, Barrio del Cristo... Ascensos que volaron por penaltis, una huelga de jugadores por impagos..., todo ello consecuencia de un descenso administrativo... Eso y mucho más ha sucedido en los últimos tres lustros.

Con generaciones de orelluts que no saben lo que es ver jugar a su equipo en Primera División (los que tienen menos de 40-45 años), que han sufrido más que disfrutado más del infrafútbol, ahora levitan. Una afición que ha transmitido al equipo esa resiliencia de la que ahora hacen gala Pablo Hernández y sus chicos, que se han aupado al liderato con un estilo atractivo y también eficaz. Ahí está esa jefatura, sustentada en el mando de registros estadísticos muy diversos, pero que enriquecen los matices de un equipo sabiamente confeccionado para atacar, atacar y volver a atacar.

Tercer máximo goleador y segundo menos goleado, al final cumple con lo que se pide para estar arriba en la clasificación: encajar poco y ganar mucho en casa. La racha de imbatibilidad de Romain Matthys (570 minutos) y las ocho victorias encadenadas en el SkyFi Castalia dan buena prueba de ello.

Eficacia

Un Castellón que es capaz de ganar también sin manejar más la pelota que su rival y que tampoco tiene la necesidad de rematar como una ametralladora. Eficacia máxima probada con el 0-4 en Valladolid o en el 2-0 al Deportivo, en un partido donde aparte de los golazos fuera del área (otra bendita anomalía) de Ousmane Camara y Álex Calatrava, solo disparó entre palos en una oportunidad más.

Estadísticas que van a la par de las sensaciones. Once victorias y una sola derrota en las últimas 15 jornadas es un balance solo al alcance de equipos bien armados y con argumentos.

De desconocidos a ídolos del albinegrismo

También llama poderosamente la atención la propia confección de la plantilla. Futbolistas, la mayoría de ellos, con una trayectoria alejada de la élite, en ligas menores o alejadas del foco mediático, historias duras de jugadores que llegaron a pensar en aparcar el fútbol... pero que de la mano del Castellón, del big data de Haralabos Voulgaris que ha sacado a relucir el talento oculto, protagonizan este cuento de hadas al que solo le faltaría el final feliz del ascenso.

Pablo Casado

Tipos como Lucas Alcázar, Diego Barri, Beñat Gerenabarrena, Brian Cipenga o Isra Suero han conducido al Castellón hasta la cima, por encima de megaproyectos como el del propio Dépor, Racing de Santander, UD Las Palmas...