La intrahistoria del Castellón-Dépor

El coliseo albinegro presentó un magnífico aspecto en uno de los partidos más esperados de la temporada. Los duelos de los ‘orelluts’ contra el Deportivo de la Coruña se han convertido, en las últimas campañas, en un clásico contemporáneo, con los dos clubs creciendo de la mano.

Animación

El SkyFi Castalia vivió un ambiente digno de una categoría superior en un partido que empezó a jugarse mucho antes de que los futbolistas saltaran al terreno de juego. El domingo fue largo en Castellón, casi un adelanto de las fiestas de la Magdalena, con almuerzos, comidas y largas sobremesas. Hubo previas en los bares cercanos al estadio, donde se fue calentando el ambiente. También en los aledaños hubo corteo convocado por la grada de animación, el Fondo 1922, que una vez en el interior recibió al equipo con un tifo.

La alcaldesa, en el palco

Al palco acudió Begoña Carrasco, la alcaldesa de la capital de la Plana, junto a varios ediles del equipo municipal de gobierno. Tampoco faltó la cúpula de la entidad albinegra, con el presidente Haralabos Voulgaris a la cabeza.

Begoña Carrasco y Bob Voulgaris. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Afición visitante

El Deportivo de la Coruña no estuvo solo en el SkyFi Castalia, sino arropado por decenas de aficionados. El fuerte viento fue protagonista el sábado, condicionando el viaje de la plantilla. El club coruñés esquivó la alerta roja por el viento aterrizando en València, en lugar de en Castellón, y luego se desplazó hasta la Plana en carretera.

Ambos clubs llevan cruzándose con frecuencia en las últimas temporadas, dejando siempre emocionantes encuentros. La secuencia comenzó con la semifinal del play-off de ascenso de 2023 (un agónico triunfo albinegro, 4-3), con gol final de David Cubillas, que ayer estuvo en la grada como otros exjugadores muy queridos, como Alfredo Monfort.

Siguió con la festiva eliminatoria de campeones de 2024, con victoria gallega; y se prolongó la temporada pasada con el partido de Liga, ya en Segunda, un empate repleto de alternativas y buen juego. Además, en los últimos tiempos, varios futbolistas como Medunjanin, Borja Granero, Calavera o Salva Ruiz han vestido las dos camisetas.

Homenaje en la previa

Poco antes del inicio del encuentro, hubo en el videomarcador un recuerdo por el fallecimiento de Pedro Alcañiz Ruiz, capitán del CD Castellón en la década de los sesenta y uno de los mejores defensas de la historia del club, además de padre y abuelo de los futbolistas albinegros Pedro Alcañiz y Ximo Ballesteros. Descanse en paz.

Pablo Casado

En el recuerdo

Además, durante el fin de semana falleció, a los 103 años, Rafaela Rodríguez, la abuela del Centenario, que en 2023 protagonizó un emotivo momento sobre el césped del SkyFi Castalia junto a su nieto, el exfutbolista orellut Manu Irún.

Próxima jornada

El próximo fin de semana, el Castellón vuelve a enfrentarse a un rival directo en la pelea por el ascenso a Primera. Los albinegros viajarán a las islas Canarias, donde el sábado se enfrentarán a Las Palmas a las 21.00 horas, sin Barri y Doué, que vieron la quinta amarilla. El siguiente encuentro en el SkyFi Castalia será otro partidazo: el Racing de Santander visitará Castelló el sábado 28 de febrero, también a las 21.00.