"Una ilusión nos persigue... la Primera División": La espectacular celebración de la afición del Castellón tras ganar al Dépor
La afición del conjunto albinegro ha festejado junto a la plantilla el importante triunfo contra el Deportivo, también cantando el himno a capela
"Albinegro el corazón, una ilusión nos persigue, la Primera división, lololo". Este es el cántico que se ha puesto de moda entre la afición del CD Castellón, que este domingo ha estallado de alegría después de lograr una victoria importantísima contra el Deportivo de la Coruña y auparse al liderato en solitario en el sueño de subir a la máxima categoría.
Los jugadores asistieron al fondo y los seguidores albinegros, muy activos durante todo el partido y con tifo en la previa, cantaron la canción al unísono. Una vez finalizada, iniciaron el himno del Castellón en un final con un ambiente espectacular.
Pablo y Voulgaris se acercaron con el equipo
También vivieron este bonito momento el entrenador del Castellón Pablo Hernández y el custodio del club Haralabos Voulgaris. Y así, el Castellón cerró una mágica noche para seguir soñando con todo, porque una ilusión persigue al albinegrismo.
