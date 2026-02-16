Los siete espectaculares datos que deja el asalto al liderato del Castellón

El CD Castellón firmó una victoria de enorme valor ante el Deportivo de La Coruña (2-0), que le permite colocarse como nuevo líder de la LaLiga Hypermotion.

En un Estadio SkyFi Castalia entregado, el conjunto albinegro mostró personalidad, intensidad y eficacia para imponerse a uno de los rivales más exigentes de la categoría. El equipo dirigido por Pablo Hernández supo manejar los tiempos del partido, presionó alto y se puso por delante desde el inicio (con el trallazo de Ousmane Camara), encontrando premio en una segunda parte en la que terminó de imponerse a los blanquiazules con el 2-0 de Álex Calatrava.

La solidez defensiva en los minutos finales permitió asegurar tres puntos que confirman el gran momento de forma del Castellón.

Con este triunfo, los orelluts no solo refuerzan su candidatura al ascenso, sino que envían un mensaje al resto de aspirantes: el liderato no es casualidad, sino el resultado de un proyecto ambicioso y competitivo que está ilusionando a toda la afición. Le benefició la derrota del Racing de Santander en Ipurua, remontado por la SD Eibar (2-1).

Pablo Casado

Cifras

Esa victoria contra el Dépor, ese asalto al primer puesto, deja siete datos de impacto.

¿Desde cuándo no era líder en Segunda División? En solitario, desde la conclusión de la última jornada de la campaña 1988/1989, la de su último ascenso del Castellón a Primera División. Y, compartido, desde la séptima de la temporada 1992/1993.

¿Cuál es el récord de victorias consecutivas en Castalia? En Primera o Segunda División, las nueve de la 1941/1942 (1ª). Con las ocho de ahora mismo, los albinegros igualan las de las temporadas 1972/1973 (1ª) y 1976/1977 (2ª).

¿Qué últimos equipos encadenaron ocho triunfos en casa? Osasuna (17, en la 2018/2019), Valladolid (8, 2021/2022), Granada (8, 2022/2023) y Elche (10, en el último ejercicio). Todos ellos subieron a Primera División por la vía directa.

¿Qué plusmarca ha batido Matthys? No ha recibido gol en los últimos 570 minutos, récord de un portero del Castellón en una misma campaña (1ª y 2ª). Los orelluts llegaron a 590 entre el final de la 1971/1972 y el inicio de la 1974/1975 (tras dos años en 1ª).

Ambientazo en la previa del Castellón-Dépor / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

¿Cuántos ‘goles esperados’ del Castellón? A falta del Real Sociedad B-Málaga, el equipo albinegro fue el que tuvo un registro más bajo de Segunda: 0,23. Es una estadística que varía según el analista, pero para Soccerway, estuvo por debajo del Dépor: 0,88.

¿Cuáles son los datos con Pablo Hernández? El Castellón, con él, ha sumado el 73% de los puntos (2,19 por partido: 46 en 21 jornadas, una vuelta entera, con 14 victorias, cuatro empates y tres derrotas). De completar una campaña entera, sería acabar con 92 puntos.