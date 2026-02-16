Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apuñalada BenicàssimJueza CastellónProblemas corredor MediterráneoTiempo en CastellónIntrahistoria Castellón-DéporPlanes cultura y ocio Castellón
instagramlinkedin

Los siete espectaculares datos que deja el asalto al liderato del Castellón

El 2-0 al Deportivo, unida a la derrota del Racing de Santander en Eibar, aúpa a los albinegros al primer puesto en Segunda División, en solitario, desde finales de la temporada 1988/1989

La plantilla del Castellón celebra el 2-0 contra el Deportivo, que aúpa a los albinegros a lo más alto de la clasificación de LaLiga Hypermotion, con un punto de ventaja.

La plantilla del Castellón celebra el 2-0 contra el Deportivo, que aúpa a los albinegros a lo más alto de la clasificación de LaLiga Hypermotion, con un punto de ventaja. / CD CASTELLÓN

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

El CD Castellón firmó una victoria de enorme valor ante el Deportivo de La Coruña (2-0), que le permite colocarse como nuevo líder de la LaLiga Hypermotion.

En un Estadio SkyFi Castalia entregado, el conjunto albinegro mostró personalidad, intensidad y eficacia para imponerse a uno de los rivales más exigentes de la categoría. El equipo dirigido por Pablo Hernández supo manejar los tiempos del partido, presionó alto y se puso por delante desde el inicio (con el trallazo de Ousmane Camara), encontrando premio en una segunda parte en la que terminó de imponerse a los blanquiazules con el 2-0 de Álex Calatrava.

La solidez defensiva en los minutos finales permitió asegurar tres puntos que confirman el gran momento de forma del Castellón.

Con este triunfo, los orelluts no solo refuerzan su candidatura al ascenso, sino que envían un mensaje al resto de aspirantes: el liderato no es casualidad, sino el resultado de un proyecto ambicioso y competitivo que está ilusionando a toda la afición. Le benefició la derrota del Racing de Santander en Ipurua, remontado por la SD Eibar (2-1).

Vídeo | Locura en SkyFi Castalia tras la victoria del Castellón al Depor para situarse en el liderato

Vídeo | Locura en SkyFi Castalia tras la victoria del Castellón al Depor para situarse en el liderato

Pablo Casado

Cifras

Esa victoria contra el Dépor, ese asalto al primer puesto, deja siete datos de impacto.

  • ¿Desde cuándo no era líder en Segunda División? En solitario, desde la conclusión de la última jornada de la campaña 1988/1989, la de su último ascenso del Castellón a Primera División. Y, compartido, desde la séptima de la temporada 1992/1993.
  • ¿Cuál es el récord de victorias consecutivas en Castalia? En Primera o Segunda División, las nueve de la 1941/1942 (1ª). Con las ocho de ahora mismo, los albinegros igualan las de las temporadas 1972/1973 (1ª) y 1976/1977 (2ª).
  • ¿Qué últimos equipos encadenaron ocho triunfos en casa? Osasuna (17, en la 2018/2019), Valladolid (8, 2021/2022), Granada (8, 2022/2023) y Elche (10, en el último ejercicio). Todos ellos subieron a Primera División por la vía directa.
  • ¿Qué plusmarca ha batido Matthys? No ha recibido gol en los últimos 570 minutos, récord de un portero del Castellón en una misma campaña (1ª y 2ª). Los orelluts llegaron a 590 entre el final de la 1971/1972 y el inicio de la 1974/1975 (tras dos años en 1ª).
Galería | Ambientazo en la previa del Castellón-Dépor

Galería | Ambientazo en la previa del Castellón-Dépor

Ver galería

Ambientazo en la previa del Castellón-Dépor / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

  • ¿Cuántos ‘goles esperados’ del Castellón? A falta del Real Sociedad B-Málaga, el equipo albinegro fue el que tuvo un registro más bajo de Segunda: 0,23. Es una estadística que varía según el analista, pero para Soccerway, estuvo por debajo del Dépor: 0,88.
  • ¿Cuáles son los datos con Pablo Hernández? El Castellón, con él, ha sumado el 73% de los puntos (2,19 por partido: 46 en 21 jornadas, una vuelta entera, con 14 victorias, cuatro empates y tres derrotas). De completar una campaña entera, sería acabar con 92 puntos.

Noticias relacionadas y más

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
  2. Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
  3. Entrevista a Bob Voulgaris: «Mantener a nuestros jugadores clave era una prioridad»
  4. El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
  5. El Racing golea a Las Palmas 4-1...¡y el Castellón acaba la jornada en ascenso directo a Primera! Así está la clasificación
  6. Directo Real Zaragoza-Castellón: Álvaro García y Raúl Sánchez inscritos en la liga
  7. Directo Castellón-Andorra: a por la séptima consecutiva en el SkyFi Castalia
  8. Directo Real Valladolid-Castellón: los albinegros buscan una victoria que les aúpe al liderato

Los siete espectaculares datos que deja el asalto al liderato del Castellón

Los siete espectaculares datos que deja el asalto al liderato del Castellón

La intrahistoria del Castellón-Dépor

La intrahistoria del Castellón-Dépor

El uno a uno del Castellón-Dépor | Vota al mejor

El uno a uno del Castellón-Dépor | Vota al mejor

"Una ilusión nos persigue... la Primera División": La espectacular celebración de la afición del Castellón tras ganar al Dépor

"Una ilusión nos persigue... la Primera División": La espectacular celebración de la afición del Castellón tras ganar al Dépor

La crónica del Castellón-Dépor: ¡Líderes!

La crónica del Castellón-Dépor: ¡Líderes!

Pablo Hernández, sobre el liderato del Castellón: "Hay que disfrutar, la gente que queremos a este club sabemos por lo que hemos pasado"

Pablo Hernández, sobre el liderato del Castellón: "Hay que disfrutar, la gente que queremos a este club sabemos por lo que hemos pasado"

El Castellón no era líder en solitario en LaLiga Hypermotion desde la temporada 1988-89, cuando subió a Primera

El Castellón no era líder en solitario en LaLiga Hypermotion desde la temporada 1988-89, cuando subió a Primera

Así te hemos contado la victoria del Castellón ante el Dépor que le aúpa al liderato de LaLiga Hypermotion

Así te hemos contado la victoria del Castellón ante el Dépor que le aúpa al liderato de LaLiga Hypermotion
Tracking Pixel Contents