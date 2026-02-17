El CD Castellón, todos a una: «Tenemos que disfrutar y seguir así»

Las aguas salvajes no se pueden detener, pero sí encauzar. El torrente de ilusión que emana del albinegrismo es imparable, con el CD Castellón aupado al liderato de la categoría, en el camino de un ascenso que la ciudad no vive desde el lejano 1989. En ese paisaje, los jugadores muestran frente a los micrófonos la misma unidad que enseñan sobre el césped. Todos a una, el mensaje del vestuario es el mensaje del club y del entrenador Pablo Hernández: valorar cada momento feliz, porque es fruto de mucho trabajo, y continuar compitiendo semana tras semana.

«La gente está muy contenta y nosotros también», resumió Cala, autor de un golazo que significó el 2-0, tras la victoria del domingo contra el Dépor. «Era un partido importante y tenemos que seguir así», añadió el mediapunta orellut, aún sobre el césped, saboreando un instante que definió certeramente: «la ilusión de una ciudad».

«Sabíamos a lo que veníamos y estamos compitiendo como nadie esperaba. Tenemos que seguir así», comentó Cala. En la misma, el capitán Alberto Jiménez remarcó el discurso más conveniente. «La afición se lo merece, porque lleva muchos años sufriendo. Estoy contento porque la victoria (contra el Dépor) no era fácil. Ahora toca seguir compitiendo», dijo.

Arenga de Alberto Jiménez sobre el césped. / GABRIEL UTIEL

«No soy mucho de mirar la clasificación», comentó Alberto, uno de los jugadores más experimentados de la plantilla. «Sabemos cómo es la Segunda División. Quedan muchos partidos y hay que ir a paso a paso. El próximo (Las Palmas) es un rival complicado, pero estamos preparados, con ganas e ilusión», desarrolló.

De veteranos a jóvenes

La misma actitud une en el Castellón a los veteranos y a los jóvenes. Beñat Gerenabarrena comparte esa mezcla de pies en el suelo y mirada en el horizonte, la frase que emplea como lema el presidente Bob Voulgaris. «Estamos muy contentos. Cuando el trabajo da sus frutos, se agradece», indicó Gere.

«Estamos todos trabajando, cualquiera del equipo da el máximo y estamos contentos de estar donde estamos», afirmó el joven mediocentro albinegro. «Para nosotros cualquier partido es una final. Confiamos en nosotros y sabemos de nuestro potencial, pero no pensamos en eso (ser primeros, el ascenso...), sino en darlo todo y ver qué pasa», resume, sin ansia, pero sin pausa.