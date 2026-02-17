Las cuatro noticias del día en el CD Castellón

Vuelta a los entrenes

El CD Castellón comenzó este martes, en la ciudad deportiva Globeenergy, la semana de entrenamientos que culminará con la visita al feudo de la UD Las Palmas, el sábado a las 21.00 horas. El equipo de Pablo Hernández, que comparecerá el jueves en sala de prensa, tendrá dos sancionados por acumulación de amonestaciones: los mediocentros Diego Barri y Marc-Olivier Doué.

Gere, MVP ante el Dépor

Los lectores de la edición digital de Mediterráneo eligieron a Beñat Gerenabarrena el mejor futbolista del pasado Castellón-Dépor. Gere obtuvo el 47% de los votos, por delante de Cala y Camara, que lograron el 13 y el 12%, respectivamente.

Alberto, el más recuperador

En cuanto a las estadísticas defensivas, el club albinegro compartió los datos de recuperaciones en la victoria sobre el Deportivo en el SkyFi Castalia. El zaguero Alberto Jiménez encabezó el capítulo de balones recuperados, con 14. Le siguieron en este apartado Sienra con 12, y Gerenabarrena y Mellot, con 11.

Entradas a la venta

Además, el CD Castellón ya ha puesto hoy a la venta, solamente on line, las entradas para el siguiente encuentro en el SkyFi Castalia, donde el conjunto albinegro recibirá, el sábado 28 de febrero, al Racing de Santander. También está disponible, para los abonados, la opción de ceder entrada o liberar asiento.