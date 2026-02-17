Voulgaris y el Castellón, un éxito que trasciende fronteras

«No podría estar más orgulloso. Sigamos trabajando, sigamos soñando». Así, en español, Haralabos Voulgaris saludaba el liderato del CD Castellón en Segunda División a los pocos minutos de acabar el partido ante el Deportivo. El domingo, 1.306 días después de hacerse con la entidad albinegra, el presidente, propietario y custodio alcanzaba el cénit: su equipo, al frente de la Segunda División, algo que el Castellón no conseguía, en solitario, desde su último ascenso a la élite (1989).

Horas antes, The Times, el prestigioso diario británico, publicaba un artículo donde hablaba de la trayectoria vital de Bob y, como añadidura del Castellón.

El texto de Tom Kershaw llevaba el sugerente título siguiente: Ganó 150 millones de dólares apostando, pero se aburrió. Ahora lidera a un club hacia La Liga. Luego llegó la derrota del Racing de Santander en Ipurua (remontado por el Eibar) y el 2-0 al Deportivo en el SkyFi Castalia, que colocaba a los de Pablo Hernández al frente de la clasificación de Segunda.

El análisis

El artículo de The Times analiza la figura de Voulgaris y cómo el greco-canadiense ha trasladado al fútbol el enfoque analítico que le hizo millonario en las apuestas deportivas. Recuerda que el ahora dirigente albinegro construyó su fortuna apostando en la NBA mediante modelos estadísticos avanzados capaces de detectar ineficiencias en las cuotas. Así, después de trabajar también con los Dallas Mavericks, decidió invertir en el fútbol europeo comprando el Castellón en julio del 2022, cuando éste atravesaba una etapa complicada, después de haber descendido a Primera Federación y no haber podido regresar a Segunda tras un efímero paso por el fútbol profesional, en plena pandemia por el coronavirus.

Así, la información refleja que el proyecto de Bob en el SkyFi Castalia se basa en principios poco habituales en el fútbol tradicional. En consecuencia, ha reducido estructuras clásicas como el scouting convencional o el director deportivo, sustituyéndolos por análisis de datos, algoritmos y consultores especializados.

Por todo ello, considera el Castellón como una especie de laboratorio para demostrar que un modelo basado en información objetiva puede competir con organizaciones más grandes y con mayor presupuesto. Para Voulgaris, el reto no es económico -asegura que el club no es una inversión para ganar dinero-, sino intelectual y deportivo.

La conexión

El artículo también destaca la conexión que ha logrado con la afición y la ciudad de Castelló, así como la ambición de llevar al equipo hasta Primera División. Bajo su propiedad -relata-, el Castellón ha experimentado crecimiento deportivo, modernización interna y una identidad de juego definida. El mandatario reconoce también que el fútbol tiene más variables imprevisibles que el baloncesto, pero Voulgaris cree que a largo plazo los datos ofrecen ventaja competitiva.

Conclusión

En definitiva, el reportaje de The Times presenta al empresario canadiense como un outsider del fútbol que intenta revolucionar la gestión de un club histórico español aplicando métodos cuantitativos, con el objetivo final de demostrar que su filosofía puede triunfar en uno de los deportes más complejos y emocionales del mundo, concluye Kershaw.

Informaciones habituales

En estos tres años y medio transcurridos desde su aterrizaje en Castelló, Voulgaris y el Castellón han sido noticia en diarios como la inglesa de The Guardian, la francesa de L’Équipe o la estadounidense The Athletic; así como en publicaciones más especializadas como The Analyst, el portal de la compañía focalizada en datos Opta. Sin olvidar reportajes en medios de ámbito televisivo como ESPN, BBC, Bloomberg...

El primer puesto del Castellón en LaLiga Hypermotion, por lo singular, también tuvo una amplia cobertura a nivel nacional. Baste algún ejemplo curioso como La Opinión A Coruña, del mismo grupo editorial de Mediterráneo, que hablaba de que «el Deportivo se estampa contra el nuevo Goliat de Segunda».