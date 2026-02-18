El Castellón-Dépor, el segundo más visto del año en televisión
Según los datos de Movistar, 99.000 espectadores vieron ganar al Castellón y coronarse líder
Solo le supera el empate de los albinegros en Zaragoza, que alcanzó los 109.000
El partido entre el CD Castellón y el Deportivo del pasado domingo tuvo un seguimiento de 99.000 espectadores a través de televisión (Movistar TV), siendo el segundo partido de cuantos ha disputado el conjunto de la capital de la Plana ha disputado en el presente campeonato 2025/26.
El duelo entre castellonenses y coruñeses reunía muchos condicionantes para acaparar el interés del espectador.
Como dato curioso, este duelo diputado en el SkyFi Castalia tuvo más seguimiento que el de la primera vuelta en Riazor donde el conjunto de la capital de la Plana consiguió ganar 1-3, dando un golpe de autoridad. Ese encuentro tuvo un seguimiento de 78.000 telespectadores, siendo el tercer partido más seguido por televisión de cuantos lleva disputado el CD Castellón.
El récord, a tiro
Hay que recordar que hasta la fecha el partido que más espectadores reunió enfrente del televisor fue el que se jugó el pasado 25 de enero en el Ibercaja Estadio frente al Real Zaragoza, en una tarde-noche infernal con viento y lluvia que acabó con empate (0-0) y que tuvo una audiencia de 109.000 espectadores, la máxima de los castellonenses hasta la fecha.
