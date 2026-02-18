El Castellón cuelga el cartel de no hay billetes para el partido ante el Racing... ¡10 días antes!

El estadio SkyFi Castalia ha colgado este miércoles el cartel de aforo completo para el Castellón-Racing de Santander a falta de 10 días para que se dispute el partido, informó el club castelllonense.

La expectación para ver el duelo entre los dos primeros clasificados de la Liga Hypermotion (los orelluts son líderes tras ganar al Dépor el domingo) ha motivado la movilización de los aficionados y el Castellón ha dado a conocer este miércoles que no hay entradas a la venta para el encuentro del sábado 28 de febrero (21.00 horas).

"La venta on line se abrirá automáticamente a medida que haya liberaciones de los abonados", detalló el club albinegro en un comunicado.

Este será el primer partido en el que se espera lleno absoluto en el estadio SkyFi Castalia desde que el Castellón regresara al fútbol profesional hace año y medio. Antes, los albinegros visitarán a Las Palmas este sábado, también a las 21.00 horas.