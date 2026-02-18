CD Castellón | Opinión: Ah, pues muy bien. Puede ser

Durante demasiados años, fui la envidia de los columnistas de España. Me invitaban a un coloquio, a un festival o a un congreso y me repetían lo afortunado que era. Para ellos, las desgracias de mi equipo eran un filón de material literario de alta calidad.

La tendencia del Castellón a perfeccionar el drama y la miseria me proporcionaba numerosas enseñanzas vitales, momentos divertidos de puro patéticos y un toque adecuado de reflexión y profundidad. Los imagino cuando perdimos contra el Llosa de Ranes o el Jove Español, pensando buá, qué historión. O cuando en Gavà parecía que sí, pero luego no, o en la punzada del último segundo en Tafalla, o en cualquiera de los artículos que comprábamos en el catálogo futbolístico del horror. Los imagino observando nuestras penas como quien observa una serie de televisión. Pero no era una serie de televisión. Era nuestra vida. Era el Club Deportivo Castellón.

Cuando me comentaban mi buena suerte, medio en broma, yo siempre decía lo mismo, medio en serio. Os lo cambio un par de años, a ver si os parece buena o mala suerte. Os regalo el prestigio de la derrota, os regalo la lección maestra, os regalo la condescendencia y la simpatía, y de paso os lleváis este dolor. Os regalo todas las columnas del barro. Os regalo lo auténtico.

Las letras más literarias ya están escritas en el Castellón. Las más felices están por escribir. Quizá sepa hacerlo yo.

Imagino que es consecuencia de tanto trauma, pero cuando las cosas van bien, no me nace escribir sobre el Castellón. De alguna estúpida manera, pienso que no hace falta. Pero no es justo, porque supone restar importancia a lo que está consiguiendo el club, como si todo lo bueno fuera lo normal. Pero no es normal: es de veras extraordinario lo que está pasando en el Castellón.

El Castellón de Bob Voulgaris y Pablo Hernández regala una lección tras otra, para quien las quiera ver. Lecciones que hablan del equilibrio entre la convicción y la mente abierta, que enseñan sobre ambición, planificación y constancia. Prometo escribirlas cuantas veces sea necesario. Hoy diré que me encanta que el futuro conecte con la esencia del juego, y que un equipo construido con el rigor del frío dato sea capaz de emocionar con su fútbol, convirtiendo estadios en calderas. Me encanta, sobre todo, haber aprendido a mirar un poquito más allá, a confiar en el proceso y el largo plazo.

Escalofríos

No todo es tan bonito, claro. Asoma algún daño colateral. La semana pasada, mi hijo Teo me enseñó una tarea del colegio: una entrevista imaginaria a Álex Calatrava. Sentí escalofríos. Si el éxito del Castellón conlleva que mi hijo quiera ser periodista deportivo, igual prefiero volver a Tercera.

Raúl Sánchez y Barri felicitan a Cala tras el golazo al Dépor en la segunda parte. / GABRIEL UTIEL

Al menos, el resultado era simpático. Copio y pego el inicio de la entrevista de Teo a Cala.

-¿Cómo te llamas?

-Bueno, lo primero de todo, yo me llamo Calatrava, ¿y tú?

-Yo me llamo Teo.

-Ah, pues muy bien.

(No sé, yo le pondría un 10).

Lo mejor es que el Cala de la entrevista fake de mi hijo es un fenómeno de sensatez: «¿Cómo te va? Me va bastante bien. ¿Crees que vais a subir a Primera? Aún queda mucha Liga, pero puede ser».

Todo sobre el Castellón apetece responderlo así, ahora: «Ah, pues muy bien, puede ser». Porque es la hostia: de verdad que puede ser.