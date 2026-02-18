CD Castellón | Las Palmas, entre la resurrección de Jesé y el regreso de Jonathan Viera

El CD Castellón saborea la victoria del domingo contra el Dépor, que lo convierte en líder del campeonato, pero la temporada no da tregua. El equipo de Pablo Hernández encara otra cita en las alturas, esta vez fuera de casa. El sábado aguarda otro de los grandes candidatos al ascenso, la UD Las Palmas.

En la más reciente jornada, el equipo que dirige Luis García arañó un empate en su visita al campo del Mirandés (1-1). Un golazo de Jesé en los últimos minutos rescató un punto que les permite continuar en puestos de play-offs. Son ahora quintos con 41 puntos, a siete del líder Castellón, que tiene 48.

El buen momento del delantero Jesé, que suma cinco goles, es una de las noticias positivas para Las Palmas, que para el encuentro contra el Castellón recuperará a su capitán y referente, el experimentado mediapunta Jonathan Viera. Desde las islas se afronta el partido contra los orelluts como una final en la pelea por el ascenso directo, objetivo de la entidad después del descenso sufrido la pasada campaña.

Solidez defensiva

El gran argumento de Las Palmas para opositar al ascenso es la solidez defensiva. No en vano, es el equipo menos goleado de todo el campeonato, con 21 tantos, por delante del Burgos y del propio Castellón, que han encajado 25. El partido de la primera vuelta ya fue de pocos goles y muy igualado. Lo decidió el albinegro Israel Suero en la segunda parte, al culminar con un golazo una combinación por la izquierda con Brian Cipenga.